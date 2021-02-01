С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории района Буда-Кошелевским районным отделом по ЧС изучена работа районных служб по реагированию на сложные погодные условия. Проведены проверки работоспособности передвижных дизельных электрогенераторов, находящихся на балансах предприятий и организаций. По результатам проведенных запусков установлена их исправность и работоспособность.

При посещении организаций обращали внимание на знание персоналом порядка и сроков предоставления информации об угрозе и возникновении ЧС, отключениях энергетических сетей от потребителей, действиям при выпадении обильных осадков, а также по привлечению техники для ликвидации аварий.

В целом работа служб организована, привлечение сил и средств осуществляется в соответствии с «Планом защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», при осложнении погодных условий все службы включаются в работу.