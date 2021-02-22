Совсем недавно в Минске состоялся финал Международного телепроекта «Кубок дружбы – 2021». Одним из конкурсантов и обладателем Диплома Лауреата ІІ степени стал солист студенческого клуба, участник вокальной группы «Аквамарин», студент третьего курса факультета психологии и педагогики ГГУ имени Ф. Скорины Николай Дорошкин.

– Вокалом начал увлекаться еще в 6 классе. Тогда мне сказали, что я хорошо пою, и посоветовали не бросать это дело, – вспоминает Николай. – Поначалу исполнял более лёгкие песни (например, композиции «Ласкового мая» или Мити Фомина). Со временем стал пробовать свои силы уже в репертуаре посложнее. После поступления в ГГУ парень однозначно для себя решил: творчество не оставлю. Его наставником стала хормейстер студклуба, руководитель вокальной группы «Аквамарин» Анжела Старосельцева. «Ответственный по отношению к делу, требовательный к себе, внимательный к замечаниям и готовый всегда прийти на помощь», – говорит руководитель о своем ученике. Николай Дорошкин подчеркивает, что во многих его достижениях присутствует большой личный вклад наставника. – Она мне, да и любому, кому это нужно, всегда идет навстречу, указывает на ошибки, помогает найти что-то новое, да и в принципе человек очень хороший, никогда не позволяет мне опускать руки! – с искренней теплотой делится будущий психолог. В планах у Николая – выход на большую сцену и приобретение популярности и узнаваемости не только в стенах ГГУ, но и на более глобальных площадках.

Источник: http://gp.by

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