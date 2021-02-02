Сегодня филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» – один из лидеров в районе по производству молока. И это не случайно, ведь здесь делают ставку на переоснащение и реконструкцию ферм, следовательно, увеличение надоев и повышение производительности труда.

Но каким бы современным не было производство, без опытных и квалифицированных кадров вряд ли удастся достичь высоких результатов. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования МТФ «Папоротное» Владимир Бакановский в животноводстве не новичок и со знанием дела справляется со всеми поставленными задачами.

Как отметила управляющая делами МТФ «Папоротное» Марина Новикова, в конце декабря после реконструкции фермы были введены в эксплуатацию новый телятник на 200 голов для откорма молодняка, склад концентрированных кормов, две выгульные площадки для молодняка от 0 до 2 месяцев на 60 голов, два коровника и современный доильно-молочный блок. Сейчас на МТФ содержится 105 голов дойного стада, 331 голова молодняка быков, 304 телки. Бесперебойную работу фермы обеспечивают 5 операторов машинного доения, 15 животноводов, двое слесарей по ремонту сельхозмашин и оборудования, ветврач, осеменатор и лаборант. С внедрением новых технологий многие производственные процессы удалось механизировать, что положительным образом сказывается на производительности труда и показателях.

Ферму можно сравнить с живым организмом, который должен функционировать бесперебойно. Труд каждого работника здесь важен и ценен. Большая роль в этом едином процессе отводится слесарю по ремонту сельхозмашин и оборудования. Ведь, чтобы произвести как можно больше молока и мяса, прежде всего нужно наладить и обеспечить бесперебойную работу транспортеров, доильной аппаратуры и других механизмов.

Владимир Бакановский трудится слесарем на МТФ «Папоротное» уже 12 лет. За эти годы до мелочей освоил все тонкости работы, а их немало. В 4.20 он уже на ферме проверяет исправность и готовность систем перед дойкой, к слову, их на ферме три. Осматривает шланги, работу холодильного оборудования, насосов, молокопровода, после чего запускает доильную систему. При этом он постоянно контролирует процесс дойки, следит за тем, чтобы температура молока в холодильном оборудовании к приезду молоковозов соответствовала норме. Не меньше работы у него и после завершения дойки. Рабочий же день у слесаря заканчивается к 11 часам вечера. И так изо дня в день.

– После реконструкции на ферме появился новый доильный зал, где управление производственным процессом автоматизировано. Мне пришлось освоить и эти современные технологии, – делится Владимир Михайлович. – Так что и на ферме мы стараемся идти в ногу со временем. И от этого, на мой взгляд, все только в плюсе.

Наш герой признается, что ему всегда нравилось возиться с техникой. Трудовой путь он начинал слесарем в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Через полгода отучился в УПК на тракториста и потом более семи лет работал механизатором в хозяйстве. Пробовал себя и в строительной сфере, выезжая на заработки в Россию. Но после того как встретился с будущей супругой, решил прочно обосноваться в Морозовичах, на ее малой родине.

– Мне кажется, что любовь к земле, к животным у нас, сельских жителей, заложена в крови, – отмечает мужчина. – Конечно, специфика сельской жизни отличается от городской, но и в ней есть немало плюсов. У меня подрастают трое детей, которым еще предстоит определиться с будущей профессией. В одном уверен: кем бы они не захотели стать, к любой работе нужно подходить ответственно и со знанием дела. С 2018 года рядом со мной на ферме работает супруга Надежда. И хотя она по профессии швея-портная, в роли животновода освоилась вполне успешно, о чем, кстати, говорят хорошие привесы. Конечно, труд в животноводстве нелегкий, поэтому стараюсь ее всячески поддерживать и помогать, вдвоем ведь любое дело спорится гораздо быстрее. Мы и дома стараемся все делать сообща.

Профессионализм и добросовестное отношение к работе Владимира Бакановского неоднократно отмечались руководством сельхозпредприятия. И какие бы не были времена, хорошие рабочие руки в сельском хозяйстве были и остаются на вес золота.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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