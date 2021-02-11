

Владимир Азарушкин, преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Знаете, с нетерпением ждал этого дня. И не ошибся. Видеотрансляцию удалось посмотреть частями, но обязательно пересмотрю еще раз полную версию. Всесторонне, системно, четко, кратко и объективно – так можно охарактеризовать выступление главы государства. По-другому и быть не могло – ведь именно сегодня, рассматривая программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, решается судьба нашей страны.

«Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди» — эти слова нашего президента дорогого стоят. Если посмотреть на другие тезисы из выступления – «Беларусь – общий дом для различных религий», «На развитие человеческого капитала мы всегда найдем средства», «Белорусский и русский языки всегда будут достоянием нации» и другие – это ли не показатели миролюбивой, социально-ориентированной политики государства.

Также мне близка тема здорового образа жизни, считаю, предложенный президентом проект «Здоровая нация» сегодня очень актуален.

Горд, что и наш район имеет право голоса на народном вече. Хочется передать слова поддержки нашим делегатам, пожелать им плодотворной работы.

Андрей Рублев, мастер производственного обучения Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, активист БРСМ:

– Всебелорусское народное собрание – это важное событие для каждого белоруса. Для меня, как представителя трудящийся молодежи, важно знать, чем живет мое государство, какие цели и задачи будут определены для его развития. Поэтому полностью поддерживаю позицию нашего Президента, который говорит, что с молодыми людьми нужно разговаривать как с равными себе. А также то, что молодежь должна усвоить: без тяжелого труда, способностей и таланта добиться всего не получиться.

Как человек, имеющий непосредственное отношение к сельскому хозяйству, разделяю точку зрения об обеспечении организаций АПК надежным современным оборудованием, что, безусловно, даст толчок для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Не осталась без внимания и тема системы образования, которая, по мнению главы государства, требует своего совершенствования. Понятно, что все сферы должны идти в ногу со временем, поэтому в учебный процесс необходимо внедрять новейшие технологии. В то же время должны остаться прежние принципиальные подходы к господдержке, целевой набор, бесплатность, справедливость и равный доступ к качественному образованию, гарантированное первое рабочее место.

Для меня также важно развитие молодежной политики, ведь от молодого поколения зависит будущее страны. Поэтому буду внимательно следить за ходом народного вече.