Мероприятия в рамках акции стартуют уже сегодня и продлятся до 1 марта.

Основная цель акции – максимальное снижение гибели людей от внешних причин и развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.

В нашем районе пройдут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение населения поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. Акции, интеллектуальные игры, обучающие площадки будут проведены в организациях и учреждениях района.

Кроме того, состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Учреждения отработают безо-пасное проведение эвакуации из своих зданий.

Помимо органов госуправления и местных органов власти, организаций, участие в акции примут и общественные объединения. Приглашаем всех граждан не оставаться в стороне и присоединиться к Дню безопасности!

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА