11 февраля в череде мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась презентация новой экспозиции историко-культурного центра Буда-Кошелевского района.

32 года назад закончилась афганская война, которая вошла во многие семьи горем, тревогой и переживаниями. Многие не желают вспоминать о тех событиях, чтобы не бередить душу, но воспоминания возвращаются, ударяют рикошетом по душам родителей, близких и самих ветеранов Афганистана. Память – это, наверное, единственное, что помогает человеку думать, сопереживать, не забывать о тех, кто честно служил и был верен присяге, о тех, кто в своем последнем бою не струсил и не смалодушничал, а погиб солдатом, верным своему долгу перед Родиной.

Цель выставки – дань памяти павшим и живущим сегодня участникам десятилетней войны в Афганистане, проявившим мужество и героизм при выполнении воинского долга.

В создании выставки приняли участие музейные работники, воины-интернационалисты, поделившиеся фотографиями из своих дембельских альбомов и личными вещами, а также близкие погибших.

По словам директора музея Светланы Авсянниковой, основу экспозиции составляют личные вещи, фотографии, документы и подлинные письма солдат, написанные своим родным из Афганистана, ордена и медали, которыми награждались наши соотечественники за образцовое выполнение своего солдатского и интернационального долга, а также фрагменты вооружения, снаряжения, амуниции. Она выражает слова благодарности всем, кто внес свой вклад в создание выставочной композиции и поделился ценными предметами, хранящими память о тех временах.

В нашем районе не вернулись домой из этой далекой страны 8 парней, в том числе Геннадий Сидоренко, уроженец деревни Лозов. Среди документов, предоставленных музею матерью героя Ольгой Семеновной, многочисленные школьные грамоты, письма, награды, которыми он был награжден посмертно. Есть орден Красной Звезды, сохранились и письма.

Часть экспозиции посвящена Владимиру Адарченко. В витринах представлены его личные вещи: фотографии, письма, документы, награды, которые предоставила музею жена воина-интернационалиста.

Воин-афганец Виктор Цырульников поделился фотографиями из своего дембельского альбома.

Поучаствовали в создании экспозиции и начальник районного отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, а также директор СДЮШОР «Спарта» Владимир Кирпичев, передавшие в музей на хранение вещи из личных коллекций, имеющие отношение к событиям в Афганистане и непосредственно к нашим землякам. Теперь они представлены в тематических витринах.

– Воины-интернационалисты с честью выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги. Каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение памяти о героях. Это нужно для того, чтобы не прервалась связь поколений, чтобы мы помнили о событиях исторического прошлого и могли извлекать из них уроки, – отметила Светлана Авсянникова.

К слову, сегодня экспозицию увидели первые посетители – трудовой коллектив СДЮШОР «Спарта».

А продлится выставка до конца февраля.

Ирина ШУТОВА

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