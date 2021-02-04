4 февраля поступило сообщение о пожаре деревянного дома в а.г. Коммунар, по ул. Ленина.

В результате пожара повреждено 10 м. кв. кровли и 1 м.кв. потолочного перекрытия. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

МЧС напоминает:

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

-не перекаливайте печь;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для розжига печи горючие жидкости.

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