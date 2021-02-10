Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров в быту, в рамках третьего этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» провели уроки безопасности с работниками государственного учреждения образования «Уваровичская средняя школа» и открытого акционерного общества «Амипак».

Спасатели ознакомили присутствующих с оперативной обстановкой с пожарами, которые произошли на территории района и области, привели основные причины их возникновения, подробно остановились на пожарах с гибелью людей.

Далее работникам организаций напомнили об основных правилах безопасности на рабочих местах, действиях при возникновении пожара, телефоны экстренных служб, правила пользования первичными средствами пожаротушения. Подробно разобрали правила пожарной безопасности в быту.

Отдельно остановились на мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом». Объяснили, как установить его на свои смартфоны и как им пользоваться.

В завершении мероприятия для закрепления материала спасатели провели викторину, продемонстрировали обучающие видеофильмы и раздали наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности, но и, конечно же, ответили на поступившие вопросы.

РОЧС