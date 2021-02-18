Вечером 17 февраля поступило сообщение о задымлении в квартире двухэтажного панельного дома в д. Шарибовка.

В результате пожара повреждено имущество в комнате 3х4 метра, закопчены стены. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает:

эксплуатировать электрооборудование необходимо согласно инструкции по эксплуатации;

аппараты защиты должны находится в исправном состоянии, без «жучков»;

не оставлять включенные электроприборы без присмотра, в том числе и зарядные устройства от мобильного телефона.

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