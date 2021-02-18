Вечером 17 февраля поступило сообщение о задымлении в квартире двухэтажного панельного дома в д. Шарибовка.
В результате пожара повреждено имущество в комнате 3х4 метра, закопчены стены. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
МЧС напоминает:
- эксплуатировать электрооборудование необходимо согласно инструкции по эксплуатации;
- аппараты защиты должны находится в исправном состоянии, без «жучков»;
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра, в том числе и зарядные устройства от мобильного телефона.
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