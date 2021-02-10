Сегодня, для создания комфортной температуры воздуха в загородных домах и городских квартирах, широко используются электрические обогреватели. Это простые и эффективные электрические приборы, которые можно без труда приобрести в магазине. Правильное использование любого электрического обогревателя необходимо начинать с ознакомления с правилами его эксплуатации и подключению к розетке.

Электрообогреватели любого типа – будь то тепловентилятор, масляный радиатор, электрический конвектор, кварцевый обогреватель или инфракрасный излучатель – безопасен, если правильно его использовать, не пренебрегать правилами безопасности, не нарушать инструкцию.

Во избежание несчастных случаев и пожаров при использовании электрических обогревателей запрещается:

пользоваться самодельными или поврежденными обогревателями;

подключать несколько обогревателей в одну розетку, что может привести к перегрузке электропроводки и вызвать ее замыкание;

размещать провода обогревателя под коврами и другими покрытиями, ставить на провода тяжелые предметы,

оставлять детей без присмотра при включенном электрообогревателе;

использовать обогреватель как сушилку для вещей;

оставлять обогреватель без функции автоматического отключения включенным на ночь.

располагать обогреватель вблизи штор, мебели и прочих сгораемых предметов.

Перед включением электрообогревателя следует убедиться в том, что кабель, питающий электроприбор, не натянут, не перекручен, а главное не повреждён, а штепсельная вилка прибора вставлена в розетку плотно, обеспечивая надёжный контакт.

Обратите особое внимание, что в руководстве по эксплуатации практически всех электрообогревателей, указано «Запрещается эксплуатация обогревателя без заземления». Следовательно, подключать такие электроприборы следует в трёх-проводную сеть 220 В, имеющую защитный 3-й проводник, через розетки с заземляющими контактами.

Важно помнить, что у любой техники, даже дорогой и качественной, есть срок эксплуатации, в среднем – примерно 10 лет. Использовать прибор после истечения этого срока рискованно.

Помните, Ваша безопасность в Ваших руках!



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