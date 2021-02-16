Большой народный форум состоялся. С начала недели делегаты VI Всебелорусского народного собрания встречаются со своими земляками и коллегами, обсуждают итоги, решения, принятые на собрании, и делятся впечатлениями.

Так, на неделе с населением Гусевицкого сельсовета встретился председатель Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов Артем Гришай, с трудовым коллективом Дуравичской школы – глава фермерского хозяйства Андрей Романенко, гимназии райцентра – главный редактор районной газеты «Авангард» Ирина Палубец, МТФ «Дербичи» ОАО «Рогинь» – фельдшер Дербичского ФАПа Татьяна Пугач.