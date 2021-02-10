Всего один день остается до важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания. Уже завтра, оно соберет в Минске 2700 делегатов из всех регионов. А сегодня, 10 февраля, участники форума направились в столицу со всей страны.

Напомним, от Гомельщины в столь важном политическом событии примут участие 310 делегатов, в том числе, делегация нашего района. Так, сферу образования представляет директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич. Депутатский корпус – председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Гусевицкого сельского исполнительного комитета, депутат сельского Совета депутатов Артем Гришай. Агропромышленный комплекс, к слову, не первый раз, представляет директор КСУП «Губичи» Михаил Рыбик. Впервые на таком масштабном мероприятии предстоит побывать главе фермерского хозяйства, депутату Октябрьского сельского Совета депутатов Андрею Романенко, главному редактору газеты «Авангард», депутату районного Совета депутатов, председателю РО РОО «Белая Русь» Ирине Палубец, заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом Татьяне Пугач. Силовые структуры представляет начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун. От общественности в состав делегации вошла ветеран труда, член РО ОО «Белая Русь» Галина Михальцова.

Отправная точка – площадь города. Делегатов пришли поддержать трудовые коллективы, общественность, молодежь. Каждому участнику ВСН вручили удостоверение и рабочий портфель.

В районе Наспы делегации Буда-Кошелевского и Чечерского районов примкнули к колонне автобусов, двигавшейся из областного центра.

Счастливого пути, дорогие земляки! Тем более, что Минск готов радушно встретить гостей и делегатов ВНС.

– Мы всегда рады гостям и сделаем все необходимое, чтобы город Минск был чистым, уютным. Гости и представители регионов, которые прибудут в столицу, останутся довольны. Им будет обеспечен радушный прием и комфортное проживание, – заверил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, каждый, кто занят в транспортировке участников ВНС, знает свой маршрут, доставка делегатов из регионов будет организована на высоком уровне.