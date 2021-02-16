Как отметила Галина Дмириевна, на Всебелорусском народном собрании были затронуты важные для каждого белоруса темы: начиная с медицины, образования, семьи и заканчивая социальной поддержкой государством каждого гражданина.

Глава государства, основываясь на предыдущем опыте (прошлой пятилетке), чётко обозначил задачи нового периода. Каким он будет? Непростым, богатым на события, требующим от белорусов, полной отдачи и трудолюбия. И одно из приоритетных социальных направлений – работа с молодёжью.

– Действительно, сейчас растёт «иное» поколение. Как сказал Президент, это «качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками». И, выстраивая диалог с молодёжью, нужно учитывать это. Нужно прививать патриотизм собственным примером. К сожалению, сейчас большинство молодых людей находит кумиров не в реальном, а в виртуальном мире. И это тоже нужно менять. Лидеры мнений – рядом. Это знаменитые земляки, доказывающие на собственном примере, что трудом и только им можно добиться славы, истинного, а не мимолётного, как это часто бывает в интернет-пространстве, признания. Одним словом, предстоит немало работы. И в этом непростом процессе смены поколений важно быть предельно осторожными, важно не разобщить «эпохи».

Галина Михальцова призналась, что ее не оставило равнодушным и особое внимание Президента к многодетным семьям, которые на сегодняшний день имеют достаточно льгот. Такой подход государства будет сохраняться и дальше, более того, ожидаются и новые инвестиции в семью, например, «поощрения» за отцовство и материнство трех и более детей. Это расширение возможностей семейного капитала, дальнейшее строительство жилья и др. Благоприятные условия для жизни представителей данной категории позволят еще больше укрепить институт семьи. Также было уделено внимание и развитию аграрного сектора.

– Со Всебелорусского народного собрания я вернулась с чувством гордости за государство и такого его сильного лидера, как наш Президент. На мой взгляд, выступление Президента воодушевило и мотивировало многих делегатов. В том числе и меня. Доклад был честным, открытым, эмоциональным, наполненным примерами из жизни.

В завершение у всех желающих была возможность задать вопросы делегату ВНС.

Ирина ШУТОВА

Фото автора