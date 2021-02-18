Председатель Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов Артем Гришай во время открытого диалога с трудовым коллективом Гусевицкой школы подробно остановился на докладе главы государства Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании и поднятых на нем вопросах, касающихся как всего белорусского народа, так и будущего страны граждан и жизни страны в целом.

Артем Сергеевич отметил, что его задача – донести до каждого главные посылы Президента. Важно, что в ближайшие пять лет, наше государство останется социально ориентированным. Это значит, что, как и прежде, будет строиться жилье, развиваться здравоохранение и образование, осуществляться поддержка многодетных семей, ведь во главу всего поставлены приоритеты людей. Ряд шагов будет приложен и для стабилизации экономики, развития малых регионов, улучшения жизни на селе, увеличения заработной платы. Не останутся в стороне и от интересов молодежи, которой в дальнейшем предстоит строить будущее нашей страны.

Практически все спикеры на народном форуме акцентировали внимание на том, что одним из важных направлений является сохранение стабильности и единства белорусского государства. Ведь каким будет будущее нашей страны, зависит от каждого из нас.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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