Об этом заявили в Федерации профсоюзов Беларуси по итогам проведения очередного ценового мониторинга.

Напомним, профсоюзы ежемесячно собирают и анализируют данные о ценах на социально значимые товары во всех районах нашей страны. Прежде всего по продуктам питания. При этом учитывается уровень доходов населения в конкретном районе. О полученных результатах ФПБ регулярно информирует членов экспертного Совета по вопросам цен и тарифов, в состав которого входят представители ФПБ, МАРТ, Национального банка и Белстата.

По итогам январского мониторинга (по сравнению с декабрем прошлого года) в национальном профцентре констатировали, что потребительские цены на колбасные изделия, масло животное, муку, рис остались на прежнем уровне. Немного упали в цене говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб.

«Вместе с тем в очередной раз отмечен рост цен практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей – капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%», – подчеркнули в Федерации профсоюзов.

Стоит отметить, что ФПБ уже не раз обращала внимание правительства на значительный рост цен на белорусские овощи и фрукты.

«Анализ ситуации с постоянным и значительным ростом цен на овощи, особенно в зимне-весенний период, показал несовершенство системы взаимодействия производителей и представителей розничных сетей. Есть серьезные нарекания и в отношении формирования стабилизационных фондов. Национальный профцентр выступил с предложением ввести принципиально новые механизмы по формированию стабилизационных фондов и в целом поставок этой группы товаров на рынок. В частности, предлагалось ввести в практику систему долгосрочных контрактов между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь зимне-весенний период. Кроме того, предлагалось проработать вопрос предоставления льготных кредитов и субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов за пользование кредитами на создание межсезонных запасов, применения понижающих коэффициентов к ставке земельного налога юридическим лицам, осуществляющим хранение и реализацию стабилизационных фондов, заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения», – отметили в национальном профцентре.

Тем не менее на сегодняшний день ситуация остается прежней: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти. В этой связи Федерация профсоюзов выступает с предложением собрать на своей площадке всех заинтересованных представителей экспертного Совета по вопросам цен и тарифов, производителей, переработчиков, розничных сетей, а также соответствующих министерств и ведомств.

Соб. инф.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

1prof.by