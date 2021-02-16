Европейский союз запустит программу по изучению мутаций коронавируса для подготовки вакцин второго поколения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Программа, получившая название HERA incubator, объединит органы здравоохранения и лаборатории европейских стран и будет иметь собственное финансирование, сказала Урсула фон дер Ляйен. Запуск программы ожидается 17 февраля.

«На данный момент параллельно с усилиями, предпринимаемыми в отношении разработки нынешних вакцин, мы должны помочь промышленным компаниям развивать мощности для производства вакцин второго поколения», — сказала глава Еврокомиссии.

Белта