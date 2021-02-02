Залог успеха в сельском хозяйстве зависит от строгого выполнения технологических регламентов и трудовой дисциплины. Анатолий Гапоник побывал на животноводческом комплексе в Старой Буде

Глава района встретился с трудовым коллективом, посетил молочный и доильно-молочный блоки, телятник, обсудил со специалистами вопросы увеличения продуктивности производства молока, а также повышения его качества. Речь также шла о выполнении ветеринарных мероприятий по улучшению сохранности скота.

Анатолий Генрикович подробно интересовался выполнением технологических требований по кормлению и доению коров, особое внимание уделил санитарному состоянию молочного оборудования и производственных объектов. «Залог успеха в сельском хозяйстве, — отметил он, — зависит прежде всего от строгого выполнения технологических регламентов и трудовой дисциплины».

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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