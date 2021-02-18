За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране их проведено 4 732 695.