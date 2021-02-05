Мороз и гололед, сменившие оттепель, прибавили немало хлопот работникам дорожного и коммунального хозяйства. Неустойчивые погодные условия то и дело преподносят свои сюрпризы как населению района, так и службам, призванным обеспечивать порядок на дорогах и улицах Будакошелевщины. «Авангард» узнал, как справляются со снежной стихией дорожная и коммунальная службы.

Пожалуй, больше всех обильному снегу радуется детвора. Чего не скажешь о тех, кому нужно рано спешить на работу, да и для коммунальной службы – это, прежде всего, усиленный режим работы. Традиционно весь зимний период коммунальная служба держит руку на пульсе и работает в круглосуточном режиме, чтобы своевременно справляться со снежной стихией и другими капризами погоды.

Как отметил мастер участка благоустройства КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Владимир Хорунжий, работы по очистке от снега улиц, дорог райцентра, пешеходных зон, дворовых территорий и внутридворовых проездов ведутся без выходных в непрерывном режиме.

– Для расчистки дорог задействуется вся имеющаяся спецтехника, а это два пecкopaзбpacывaтeля, три трактора МТЗ-82, занятых на расчистке проезжей части, автогрейдер и два трактора МТЗ-320, которые очищают тротуары и пешеходные дорожки. Кроме того, на участках Уваровичи и Коммунар также работает имеющаяся у них спецтехника. Конечно же, большой кусок работы ложится на плечи нашего участка, в частности рабочих зеленого строительства. При обильных снегопадах нам на подмогу приходят работники ремонтно-строительного участка, водители, тепловики, работники жилфонда и другие. Но пока справляемся своими силами. В данный момент проводим противогололедную обработку дорог с использованием песчано-соляной смеси и речного песка, убираем снег. Вот и сегодня в непогоду мы с самого раннего утра на своем боевом посту, – рассказал Владимир Аркадьевич.

Одними из первых в борьбу с гололедом и снежной стихией включаются рабочие зеленого строительства. Именно они, когда город еще спит, в пять утра выходят на улицы и дворы, чтобы расчистить снег и посыпать пешеходные дорожки.

В снежное ненастье в круглосуточном режиме работают водитель пескоразбрасывателя Александр Туманский и тракторист МТЗ-320 Сергей Дмитравцов. Мужчины готовы в любое время суток, по вызову диспетчера, выехать на дороги райцентра.

– В особо напряженные периоды на своем автомобиле МАЗ, очищая и посыпая дороги, в день проезжаю порядка 100 километров. Даже бывало, что работал по 16 часов в сутки. За семь лет работы в коммульнике к такому насыщенному ритму жизни привык. Ведь понимаю, какая важная задача на меня возложена, – отмечает Александр Иванович.

Эту точку зрения разделяет и Сергей Дмитравцов. Его малогабаритный МТЗ-320 можно часто увидеть на улицах райцентра. Такая техника – незаменимый помощник в расчистке тротуаров и пешеходных дорожек. Видя с каким усердием и ответственностью мужчины подходят к своей работе, можно с уверенностью сказать, что никакие снежные заносы нам не страшны. И выходя из дома рано утром на работу, ни люди, ни техника, не застрянут в снегу.

В ДРСУ-184 все шесть единиц снегоуборочной техники – три МАЗа и три трактора, оборудованных отвалами для уборки снега работают на дорогах: чистят и сразу посыпают их песчано-соляной смесью. Причем, в первую очередь работы по посыпке, уборке дорог выполняются на спусках, подъемах, основных магистралях района, где курсирует большое количество транспорта, в том числе общественного.

Дорожники трудятся, не глядя на время. За смену они выходят на линию несколько раз.

– Этой ночью ситуация была тяжёлая: сильная метель, снега выпало много. Даже когда в городе тихо, в поле непогода. Обычно в сильный снегопад мы работаем всю ночь: очищаем дороги, обрабатываем песчано-соляной смесью, – поделился водитель трактора ДРСУ-184 Сергей Дудашенко.

В ведомстве предприятия ЛДД-464 две автодороги: Р-130 (участок от Буда-Кошелево до Калинина) и Р-38 (участок от Губич до Заболотья). Два МАЗа, два трактора и погрузчик так же работали всю ночь.

Зима – это самый сложный период для работников коммунальной и дорожной служб: большой объем работы, выход из строя техники. Но, несмотря на все их старания, одновременно везде убрать снег и посыпать песком скользкую дорогу невозможно просто физически, и об этом нужно помнить всем жителям. Это время проверки на прочность и профессионализм. Словом, нашим дорожникам есть за что сказать спасибо.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Ирина ШУТОВА

Фото авторов