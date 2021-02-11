Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение новой неинфекционной «эпидемией» XXI века. По последним оценкам ВОЗ более миллиарда человек на планете имеют избыточный вес. В последние годы отмечается постоянное увеличение числа лиц с избыточной массой тела, особенно среди трудоспособного населения, поэтому проблема ожирения является одной из актуальных проблем медицины. Избыточная масса тела в настоящее время рассматривается как независимый фактор риска, т. к. часто ведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Причем ожирение по значимости не уступает таким факторам риска, как повышенное артериальное давление или курение. Ожирение тесно связано с другими факторами риска и влияет на выживаемость больных ИБС, оно способствует ранней инвалидизации и снижению как общей продолжительности жизни, так и качества жизни

Причины ожирения

1) Алиментарная (обусловлена несбалансированностью между поступлением в организм калорий и их тратами) – этот тип ожирения наиболее распространен и тесно связан с питанием, в большей степени с перееданием;

2) Эндокринная (обусловлена недостаточной активностью желез внутренней секреции) – 10-13 % всех случаев ожирения;

3) Церебральная (обусловлена нарушением регуляции центров голода и аппетита) – 2-3% всех случаев ожирения;

4) Генетические нарушения.

Ожирение относится к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а наличие ожирения у больных с ишемической болезнью сердца способствует ее прогрессированию и повышению смертности.

Взаимосвязь ИМТ (индекс массы тела ) и относительного риска смертности

Наш организм состоит из воды, белков, жиров, углеводов и минералов. Если у Вас слишком много жира, особенно вокруг талии, Вы имеете более высокий риск возникновения проблем со здоровьем, включая артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и инсульт, поскольку вред лишнего веса в следующем:

повышается уровень холестерина и триглицеридов в крови (30% лиц имеют повышенные показатели холестерина или его фракций);

снижается концентрация «хорошего» холестерина (холестерин липопротеидов высокой плотности – ХЛПВП) в крови, что приводит к повышению риска развития ишемической болезни сердца и мозгового инсульта;

повышается уровень АД (50% лиц с ожирением имеют повышенные цифры артериального давления);

Дислипидемия — это патологическое состояние, которое проявляется нарушением содержания триглицеридов и липопротеинов в крови. Клинические проявления начальных форм отсутствуют. При тяжелых расстройствах липидного обмена на коже появляются ксантомы и ксантелазмы, развивается атеросклероз и его осложнения (трофические нарушения, инсульты, инфаркты). Золотым стандартом диагностики является определение липидного профиля крови. Дополнительно назначают анализы (печеночные пробы, уровень глюкозы крови), инструментальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, коронарографию). Лечение включает специальную липидонормализующую диету, гиполипидемические препараты.

Причины дислипидемии

Гиперлипидемия относится к группе полиэтиологических состояний с множественными механизмами развития. Не существует основной причины, приводящей к ее появлению — ученые установили, что формирование нарушений липидного метаболизма происходит при сочетании экзогенных и эндогенных влияний. Основные этиологические факторы гиперлипидемии:

Генетические нарушения. Первичные формы гиперлипидемии вызваны мутациями одного или нескольких генов. При этом наблюдается нарушение продукции и метаболизма разных классов липопротеидов, в частности, в сыворотке накапливаются вредные ЛПНП, снижается уровень полезных ЛПВП. Такие причины более характерны для дислипидемий детского возраста.

Особенности диеты. Повышение уровня липидных соединений наблюдается при избыточном употреблении насыщенных жиров (жирное мясо, фастфуд, кондитерские изделия). Негативное влияние оказывают трансизомеры жирных кислот, которые присутствуют в готовых продуктах питания.

Соматическая и эндокринная патология. Ведущая роль в развитии дислипидемии принадлежит сахарному диабету — около 69% пациентов имеют нарушения обмена липидов различной выраженности. Гиперлипидемию провоцируют хроническая почечная недостаточность, первичный билиарный цирроз, у женщин — гипотиреоз.

Приём лекарственных препаратов. Повышению показателей липидов способствуют гипотензивные средства (тиазидные диуретики, бета-адреноблокаторы), гормональные препараты (эстрогенсодержащие средства, глюкокортикоиды). Рост уровня холестерина наблюдается на фоне назначения иммуносупрессоров, антиретровирусной терапии.



Прогноз и профилактика

Тщательная коррекция дислипидемии значительно снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает качество жизни больных. Прогноз благоприятный при отсутствии у пациента сопутствующей патологии. Первичная профилактика направлена на устранение управляемых причин гиперлипидемии (нерационального питания, вредных привычек). Вторичная профилактика включает диспансерное наблюдение за больными, предотвращение осложнений.