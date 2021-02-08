О «високосных» свадьбах, самых молодых и возрастных женихах и невестах, разводах и наиболее популярных именах для новорожденных «Авангард» узнал для вас.

Статистика рождаемости

В 2020 году в районе зарегистрированы 262 ребенка, что на 23 меньше, чем в 2019-м, из которых 136 (160) мальчиков и 126 (125) девочек. Двойня среди родившихся была всего одна, а вот тройнями богаче мы не стали. В 2019-м же году на свет появились две двойни. В буда-кошелевских семьях родились 79 (103 – в 2019 году) первенцев, вторых детей – 82 (85), 52 (55) семьи перешли в статус многодетных (там появился третий ребенок). У 33 (25) семей родился четвертый ребенок, у 9 (11) – пятый, у 4 (2) – шестой, у 3 (2) – седьмой.

Если говорить о среднем возрасте родителей, то он остался таким же, как и в 2019 году. У отца он составил 31 год, у матери – 28. Также больше всего детей родилось у отцов и матерей в возрасте от 25 до 30 лет (76 отцов и 86 матерей соответственно), на втором месте здесь возрастная группа от 30 до 35 лет у отцов (52) и от 20 до 25 у матерей (64). У людей старше 50 лет в нашем районе тоже рождались дети. Так, в группе от 50 лет и старше трое мужчин стали отцами, а восемь матерей родили детей в возрастной группе от 40 до 45 лет. «Рекордсменами» стали 19-летний и 62-летний папы и 15-летняя и 43-летняя мамы.

Любви все возрасты покорны

Несмотря на пандемию и високосный год, жители района не откладывали в сторону такое важное событие, как регистрация брака. Так, в минувшем году на Будакошелевщине было зарегистрировано 112 браков, что на 26 меньше, чем в 2019-м. Большинство наших земляков скрепили себя узами брака, как и в 2019-м году, в возрасте 32 лет среди мужчин и невест – 30 (29) лет. При этом самому молодому жениху в минувшем году, как и в 2019-м, было18 лет, а самой юной невесте исполнилось 16 (в 2019-м – 18 лет). И не стоит думать, что в брак вступает только молодежь. И в более позднем возрасте люди решаются на создание семьи. Так, на момент заключения брака самому возрастному жениху было 65 лет (в 2019-м – 72 года), а одна из невест связала себя узами Гименея в 73 (79) года.

Вместе с тем не прошли испытания на прочность отношения у 18 семей (в 2019-м – 21), решивших расторгнуть брак. Причем минимальная продолжительность брака составила всего 10 месяцев и 6 дней (в 2019-м – 1 год шесть месяцев и 10 дней), а максимальная – 32 года и 8 дней (45 лет 7 месяцев и 5 дней), средний возраст разводившихся 37 лет (в 2019-м – 44 года) у мужчин и 35 (42) – у женщин.

Популярные имена

Как говорится, не имя красит человека, а человек имя. Порой новоиспеченные родители проводят не часы, а дни, а то и месяцы в раздумьях: как же назвать новорожденную дочку или сына? И у каждой супружеской пары свой взгляд на этот вопрос. Одни придерживаются родовых традиций и называют младенцев в честь бабушек и дедушек. В других семьях однозначный подход, например, как папа сказал, так и будет. Третьи заглядывают в церковный календарь. А некоторые и вовсе выбирают для своих чад неординарные и редкие имена, чтобы выделить их в толпе.

На протяжении последних лет наибольшей популярностью среди будакошелевцев традиционно пользуются девичьи имена Дарья, Ксения, Полина, София, Анастасия и Виктория. Мальчиков родители предпочитают называть Матвеями, Артемами, Александрами, Тимофеями, Богданами и Максимами.

К редким именам, которые выбирали для детей родители, относятся Агнесса, Аливия, Дамира, Иванна, Амина и Лия. В конце списка мужских имен находятся Карен, Мирон, Ростислав и Потап. К слову, в 2020 году на Будакошелевщине присвоено и одно двойное имя – Мурат-Хакан.

Ольга ЧЕРНЯКОВА