С наступлением периода низких температур наружного воздуха для поддержания комфортной температуры в своих домах и квартирах многие прибегают к помощи электрообогревателей. Это достаточно удобные и простые в обращении электрические приборы, но при несоблюдении определенных мер безопасности они могут доставить немало проблем.

Приобретая устройство для обогрева жилья, нужно в первую очередь обращать внимание на безопасность его использования, так как большинство современных обогревателей оборудовано защитой, предупреждающей негативные последствия неправильного или неосторожного их использования или подключения.

Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электрических обогревателей Госэнергогазнадзор напоминает, что запрещается:

перегружать электрическую сеть, подключая к одной розетке сразу несколько электроприборов;

размещать провода обогревателя под коврами и другими покрытиями, ставить на провода тяжелые предметы;

оставлять детей без присмотра при включенном электронагревателе;

сушить на включенном электроприборе вещи или накрывать его;

пользоваться поврежденными или самодельными обогревателями;

оставлять обогреватель без функции автоматического отключения включенным на ночь.

Перед включением электрообогревателя следует убедиться в том, что кабель, питающий электроприбор, не натянут, не перекручен, а главное не повреждён, а штепсельная вилка прибора вставлена в розетку плотно, обеспечивая надёжный контакт.

Помните — электрический ток — коварен, он действует быстро, тихо и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от исправности электрической проводки и аппаратов защиты..

Буда-Кошелевская РЭГИ