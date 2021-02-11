С наступлением периода низких температур наружного воздуха для поддержания комфортной температуры в своих домах и квартирах многие прибегают к помощи электрообогревателей. Это достаточно удобные и простые в обращении электрические приборы, но при несоблюдении определенных мер безопасности они могут доставить немало проблем.
Приобретая устройство для обогрева жилья, нужно в первую очередь обращать внимание на безопасность его использования, так как большинство современных обогревателей оборудовано защитой, предупреждающей негативные последствия неправильного или неосторожного их использования или подключения.
Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электрических обогревателей Госэнергогазнадзор напоминает, что запрещается:
- перегружать электрическую сеть, подключая к одной розетке сразу несколько электроприборов;
- размещать провода обогревателя под коврами и другими покрытиями, ставить на провода тяжелые предметы;
- оставлять детей без присмотра при включенном электронагревателе;
- сушить на включенном электроприборе вещи или накрывать его;
- пользоваться поврежденными или самодельными обогревателями;
- оставлять обогреватель без функции автоматического отключения включенным на ночь.
Перед включением электрообогревателя следует убедиться в том, что кабель, питающий электроприбор, не натянут, не перекручен, а главное не повреждён, а штепсельная вилка прибора вставлена в розетку плотно, обеспечивая надёжный контакт.
Помните — электрический ток — коварен, он действует быстро, тихо и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от исправности электрической проводки и аппаратов защиты..
Буда-Кошелевская РЭГИ