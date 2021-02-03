«Наконец-то проснулись», – подумала я, увидев в чате местного Telegram-канала людей с нетрадиционной политической ориентацией информацию о делегатах ВНС от нашего района. До этого администратор чата с месяц призывал своих подписчиков написать что-нибудь о делегатах – всё безрезультатно. Вот и пришлось самому засучить рукава. Иначе не заплатят.

Загуглил он, значит, фамилию делегата, вышел на сайт госзакупок и нашел там информацию, что местный фермер, избранный делегатом на ВНС, в декабре 2020 года за счет бюджетных средств совершил закупку, предметом которой были приобретение и доставка минеральных (фосфорных) удобрений на загрязненных радионуклидами территориях. 1 февраля админ выложил в открытый доступ результаты своего первого расследования, приправив его скриншотами и собственными умозаключениями. «Получается, – делает вывод админ, возмущаясь вопиющему беззаконию, – что на поля фермера попадают УДОБРЕНИЯ С РАДИАЦИЕЙ?!»

Что я могу сказать? Ребята, вы крутые! Вы просто невероятные. Молодчаги! Вывели-таки жуликов и воров на чистую воду. Ай да красавцы! Админ, ты просто душка. Шатай режим и дальше. Осталось написать про дворец, а лучше снять кино. Предлагаю в Беловежской пуще. Не стесняйся, дай волю фантазии, отпусти себя, добавь красок. Гулять так гулять.

Ну в самом деле, откуда ты мог знать, что в стране существует Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020-го? Разве тебе интересно, что одна из задач программы – реализация комплекса защитных мер в сельском хозяйстве, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов. Что на защитные мероприятия, осуществляемые на загрязненных радионуклидами землях сельскохозяйственного назначения, предусмотрено финансирование. Что поставка фосфорных удобрений в числе прочих мер предусматривается данной программой. А объемы поставки таких удобрений планируются исходя из нескольких факторов и определяются проектной документацией на основании данных радиологического и агрохимического обследования угодий.

Извини, админ. Сенсации не получилось. Зато какой конфуз вышел! Как будешь оправдываться за потраченные деньги зарубежных налогоплательщиков? Кстати, о последних. Утром 3 февраля, собираясь на работу, зацепилась за очень душевный и трогательный сюжет на Евроньюс о пожилом бельгийце. Его показали всего раз в бесконечной карусели «Навальный – вакцины». Но я без особого труда отыскала его на сайте под заголовком: «Пандемия усугубляет в Евросоюзе проблемы бедности и одиночества». Герой сюжета живет на небольшую пенсию. Карантинные меры лишили его возможности подрабатывать, продавая книги на блошином рынке, а также пользоваться автомобилем, поскольку нет денег его заправить. «Я живу один, у меня маленькая квартирка за 400 евро, в ней нет ничего грандиозного. В конце концов, я умру от изоляции… На днях я искал питту. Этот хлеб обошёлся мне в 6,5 евро. Для моего бюджета это большая нагрузка. Такое я могу себе позволить только время от времени. Я купил яйца, помидоры и картофель, чтобы приготовить моё любимое фрикасе. На большее у меня денег не хватило, – рассказывает пенсионер, добавляя, — Грустно быть в беспомощном и несчастном состоянии. Время от времени у меня наступает душевный срыв или я падаю в обморок. Я спрашиваю себя, как мне из этого выбраться?». В статье говорится, что риску бедности подвержен каждый пятый человек, или 21,1% населения Евросоюза, которому так и не удалось выполнить свою задачу по сокращению бедности в связи с финансовым кризисом 2008 года и сегодняшними проблемами в здравоохранении. Дальше приводятся слова специального докладчика ООН по вопросу о нищете, который предупреждает о приближении второй волны кризиса и призывает Евросоюз не скупиться на социальные расходы: «Этот кризис – как двуствольное ружье. Много людей у нас лишились работы и дохода за первые нескольких месяцев. Они в очень трудной ситуации. Затем будет вторая волна увольнений, если государственная поддержка компаниям будет постепенно сокращаться, что приведёт к их разорению. Мы уже видим, что бизнес едва держится на плаву. Поэтому, к сожалению, есть основания опасаться очень заметного роста бедности к концу 2021 года».

А теперь, ребята, расскажите мне о том, как вы собираетесь строить прекрасную Беларусь будущего, выклянчивая санкции и призывая к стачкам? Кто вам поможет? Европа? А вы вообще дальше своего носа видите что-нибудь?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ