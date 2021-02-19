«Вы разумны в любви и неразумны в политике», – упрекает Роберта Локампа, главного героя романа Эриха Ремарка «Три товарища», его приятель. Перечитываю эту книгу раз в третий, наверное, а за эту фразу зацепилась впервые. Что-то в этом есть, правда? Как будто с нас написано. С одной лишь разницей: действия романа происходят в Германии двадцатых годов, а само произведение написано в 1938-м и посвящено «потерянному поколению», прошедшему Первую мировую войну. Герои романа жили в стране, не оправившейся от поражения, разъедаемой безработицей, нищетой и алчностью ушлых дельцов. Мы же сыты, одеты и обуты, живем в чистой стране без толп незаконных эмигрантов, мы не профукали производство, социалку. Правда, алчности нам тоже не занимать. Как-то незаметно мы превратились в общество потребителей, не желающих нести хоть какую-либо социальную ответственность. Первое серьезное испытание, с которым мы столкнулись за последние два десятка лет, – это ковид. Следующее потрясение – протесты, сцепки и буллинг в сетях под непонятным флагом. Все эти события, пожалуй, стоило бы придумать, не случись они сами. Почему? Показали, кто чего стоит, сорвали маски, консолидировали нас, разбудили наш патриотизм и вскрыли серьезные проблемы, назревшие в обществе. Пришло время их решать. Действовать.

Выступая на шестом Всебелорусском народном собрании, Президент отметил: «Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать». Другими словами, нельзя жить в стране и работать против нее. Владимир Соловьев, известный русский философ 19 века, как-то сказал: «Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».

9 августа государство со своей функцией справилось – не позволило превратить жизнь большинства белорусов в ад на земле. За полгода «мирных протестов» я досыта наелась демократических изысков и плюрализма мнений БЧБ-активистов. И откуда в них это раболепие перед Западом? Идут века, а ничего не меняется. Пора учиться жить своим умом, связывать прошлое с настоящим. Или хотя бы иметь к себе уважение. Не к себе, так к памяти своих предков, сложивших голову за вашу свободу. Стыдно, братцы. Безответственные, инфантильные и невероятно злобные. Дай вам власть, да вы такой 37-й устроили бы.

Жаль, что вы забыли горбачевские уроки. Помните, он тоже искренне хотел дружить с западом. Наивный. В результате СССР перестал существовать, а НАТО, начиная с 1999 года, приступил к постепенному расширению на Восток, которое не прекращается до сих пор под предлогом мнимой «российской угрозы». Наивности, равно как и дилетанству, в большой политике нет места. Другое дело – любовь. С такими качествами есть все шансы стать счастливым семьянином.

А вообще, согласна с Захаром Прилепиным, который выдвинул предложение каждый год читать вслух всей стране после выпуска новостей «Тихий Дон». Хватит, братцы, с нас революций. Зажигаются они чаще всего от поисков света, но, как правило, не приносят с собой ничего, кроме еще большей темноты. Я – за эволюцию. А вы?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ