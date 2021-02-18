В 2019 году в стране родились 87 602 ребенка, что на 6440 меньше, чем за 2018 год.
Численность населения (на начало года, тыс. человек):
2015 — 9480,9,
2016 — 9498,4,
2017 — 9504,7,
2018 — 9491,8,
2019 — 9475,2,
2020 — 9408,4.
Численность жителей в регионах страны*:
Минск — 2020,6 тыс. человек,
Минская область — 1472,0 тыс.,
Гомельская — 1386,6 тыс.,
Брестская — 1347,0 тыс.,
Витебская — 1133,4 тыс.,
Гродненская — 1025,8 тыс.,
Могилевская — 1023,0 тыс.
Факторы, влияющие на демографическую обстановку в республике:
родились — 87 602 человека,
умерли — 120 470 человек,
естественная убыль — 32 868 человек;
число прибывших в Беларусь — 34 846 человек,
число выбывших — 20 976 человек,
миграционный прирост — 13 870 человек.
* Предварительные данные на 1 января 2020 года с учетом итогов переписи населения 2019 года.
Источник: Национальный статистический комитет.