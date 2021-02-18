В 2019 году в стране родились 87 602 ребенка, что на 6440 меньше, чем за 2018 год.

Численность населения (на начало года, тыс. человек):

2015 — 9480,9,

2016 — 9498,4,

2017 — 9504,7,

2018 — 9491,8,

2019 — 9475,2,

2020 — 9408,4.

Численность жителей в регионах страны*:

Минск — 2020,6 тыс. человек,

Минская область — 1472,0 тыс.,

Гомельская — 1386,6 тыс.,

Брестская — 1347,0 тыс.,

Витебская — 1133,4 тыс.,

Гродненская — 1025,8 тыс.,

Могилевская — 1023,0 тыс.

Факторы, влияющие на демографическую обстановку в республике:

родились — 87 602 человека,

умерли — 120 470 человек,

естественная убыль — 32 868 человек;

число прибывших в Беларусь — 34 846 человек,

число выбывших — 20 976 человек,

миграционный прирост — 13 870 человек.

* Предварительные данные на 1 января 2020 года с учетом итогов переписи населения 2019 года.

Источник: Национальный статистический комитет.

Белта