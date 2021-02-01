На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проведено семинар-совещание с работниками дежурно-диспетчерских служб района. На семинаре рассмотрены цели и задачи данных служб, как элемента информационно-управляющей системы Буда-Кошелевского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучен порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, сроки и формы ее предоставления.

По итогам семинара-совещания разобраны проблемные вопросы и определены дальнейшие принципы и направления взаимодействия между различными службами.