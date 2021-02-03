В последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Результаты работы белорусских ученых отвечают высоким мировым требованиям, вносят значительный вклад в инновационное развитие государства. И, несомненно, очень приятно, что на Будакошелевщине есть ребята, у которых есть все шансы пополнить эти ряды.

Например, у Димы Лутенкова, который учится в 11-м классе Гусевицкой школы и серьезно изучает историю. Парень успешно справился со всеми заданиями по всемирной истории и завоевал диплом II степени на третьем этапе Республиканской олимпиады. Кстати, дипломы, которые ребята завоевывают на областном и финальном турах, дают льготы при поступлении в вузы страны. Напомним, что обладатели дипломов областных и заключительного этапов автоматически получат на ЦТ по олимпиадному предмету 100 баллов и могут быть зачислены без экзаменов во многие высшие учебные заведения страны. Кроме того, став дипломантом третьего этапа, Дима получил возможность участвовать в заключительном этапе Республиканской олимпиады в составе сборной команды Гомельской области.

Как признался юноша, историей он увлекся благодаря учителю Татьяне Вишняковой. Она же и порекомендовала ему проверить свои знания на олимпиаде.

Несмотря на важную роль в изучении истории учителя, Дмитрий готовился к олимпиаде и самостоятельно. К слову, в школе ему были созданы все условия, чтобы было комфортно готовиться, совмещать уроки с дополнительными занятиями. Ведь стать победителем на олимпиаде действительно непросто: приходится соревноваться с лучшими знатоками истории среди школьников.

На вопрос «Кем он видит себя в будущем» Дмитрий ответил:

– Насчет будущей работы у меня пока нет четкого представления, но для начала планирую стать студентом Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по специальности «архивное дело».

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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