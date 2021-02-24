Семейное неблагополучие и связанное с ним злоупотребление гражданами алкоголем наносит непоправимый вред институту семьи, а так же соседским отношениям, не дает возможности полноценно развиваться несовершеннолетним и, в конечном итоге приводит к трагическим последствиям. В сфере семейно-бытовых отношений совершается каждое 3-е убийство и каждое 4-е умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Что же такое бытовая преступность?

Это преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом, нашими соседями. Преступления совершаются по разным мотивам, вследствие влияния ряда различных социально-экономических факторов, в т.ч. из-за жилищной проблемы, а также снижения моральных устоев, традиций, родственных связей семьи, низкого уровня культуры семейно-бытовых отношений, и др.

Однако семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам удается, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, уклоняться от ответственности.

Преодолеть ситуацию, которая сложилась в сфере семейно-бытовых отношений, можно только совместными, скоординированными действиями общества и правоохранительных органов. При этом, должно быть стремления каждого человека к здоровому образу жизни, его личной в этом заинтересованности, активного участия в общественной жизни.

По всем фактам насилия в семье, злоупотребления родственниками, соседями алкоголем, нарушения тем самым Ваших Конституционных прав Вы можете обратиться для принятия мер реагирования предусмотренных действующим законодательством в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома по телефонам:

102 или телефон «горячей» линии 8-801-100-8-801, работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок со стационарного телефона бесплатный!!!

Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.