После антиковидной дезинфекции терапевтическое отделение Буда-Кошелевской ЦРБ возвращается к работе по своему профилю

Утром 2 февраля некоторые больные терапевтического отделения, перепрофилированного под пациентов с коронавирусной инфекцией, направлены на долечивание в инфекционное и гинекологическое отделения Буда-Кошелевской ЦРБ, кто-то полностью здоровым выписан. Тщательную антиковидную дезинфекцию начали в тот же день после обеда. Первичную санобработку провели при помощи генератора холодного тумана, приобретенного за счет средств районного бюджета еще в «первую волну». 3 февраля с самого утра дезинфекцию всех помещений провел младший медицинский персонал.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Сестра-хозяйка Александра Федорцова:

— Это радостное событие для нас. Дай Бог, чтобы больше не пришлось перепрофилироваться. Работала в ковидном отделении с весны. Признаюсь, было страшно в «первую волну». Тяжело было и физически, и морально. Самое радостное, когда приходишь на работу, а пациента уже выписали домой.

Палатная санитарка Юлиана Агишева:

— Мы все во время ковида убирались и за пациентов переживали. Страшновато было самим, конечно. Ведь у каждого из нас дома родные, дети. Но справились. Думаю, все будут хорошо!

Санитарка служебных помещений Валентина Ковалева:

— Для нас это очень радостное событие. Мы его ждали. Отделение готово принимать «своих» пациентов.

Ирина ПАЛУБЕЦ. Фото автора.