15 февраля 1989 года — День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году 32 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата навсегда останется в памяти ветеранов той войны, в памяти семей пятнадцати тысяч павших офицеров, солдат и сержантов. Большинство из тех, кого мы называем сегодня «афганцами», сохраняют и преумножают лучшие традиции боевого товарищества, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. В ожесточенных боях они проявили беспримерную стойкость и мужество, прославились несгибаемым боевым духом и храбростью. Они и сейчас продолжают нести свою вахту памяти.

В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов в центральной библиотеке для учащихся средней школы №1 райцентра была организована встреча с Александром Пипко из Чечерска, которому довелось проходить службу в пограничных войсках КГБ СССР в г. Кайсаре в должности водителя командирско-штабной машины мотоманевренной группы «Кайсар».

В своем выступлении ветеран рассказал о себе, своем жизненном пути, о том, как он оказался участником военных действий, как о не раз попадал под обстрелы. Внимательно слушали школьники рассказ ветерана, просматривали слайды фотографий о суровых буднях службы в Афганистане, которые бережно хранятся в альбоме воина-интернационалиста, задавали вопросы. Интересовало ребят все: как мирные афганцы относились к русским, сколько раз пришлось стрелять, приходилось ли кого-нибудь убивать, знали ли близкие о том, где находились? Вспоминая те далекие события, Александр Аркадьевич с большой теплотой рассказывал о своих боевых товарищах и командирах, о военных операциях, в которых принимал участие, о переходах через горные ущелья.

Школьники с большим вниманием слушали выступление человека, который прошел испытание войной. Но самое главное – учащиеся ясно поняли, что только выносливость, мужество, и огромная любовь к Родине, к родным и близким, помогла нашим воинам выстоять в этой войне и героями вернуться домой.

— Уже тридцать два года прошло со дня вывода войск из Афганистана, но память о тех днях жива. Уроки этой войны мы должны запомнить навсегда, передать своим детям и внукам, чтобы такое больше не повторилось. Многие к войне в Афганистане относятся неоднозначно. Однако я считаю, что раз был такой исторический факт и наши солдаты, офицеры с оружием в руках выполняли свой долг – то об этом забывать нельзя, – сказал Александр Аркадьевич.

К слову, за хорошую службу Александр Пипко награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», медалью «От благодарного афганского народа», Почетной грамотой Верховного Совета СССР, а также юбилейными наградами.

Ирина ШУТОВА

Фото автора