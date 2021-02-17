Там, где установлено индивидуальное отопительное газовое оборудование, необходимости использования электронагревателей не возникает, так как для поддержания необходимой температуры в помещении достаточно отрегулировать автоматику безопасности отопительного газового прибора.

При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации.

Перед каждым использованием газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу в соответствии с техническими (эксплуатационными) документами изготовителя газового оборудования.

Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (декоративные решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. На время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Потребителям газа для обеспечения безопасности запрещается:

допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц не прошедших инструктаж в газоснабжающей организации по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием;

пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов;

пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, мобильными телефонами, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Помните, Ваша безопасность зависит от вас!

Помните — угарный газ коварен, он действует быстро, тихо и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от быстроты принятых мер.



Буда-Кошелевская РЭГИ