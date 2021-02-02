Председатель Липиничского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Светлана Николаевна Хамлюк.

Родилась в д. Волоховщина Брагинского района Гомельской области. Окончила Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина.

С 1998 года работала учителем ГУО «Неговская базовая школа Буда-Кошелевского района», с 2007 – воспитателем УО «Буда-Люшевский государственный детский сад Буда-Кошелевского района», с 2014 – воспитателем УО «Неговский государственный детский сад Буда-Кошелевского района». С августа 2020-го – воспитатель группы продленного дня в Буда-Люшевской средней школе.

С 29 декабря 2020 года назначена председателем Липиничского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов.