В Гомельской области более чем в два раза увеличилось количество преступлений в сфере высоких технологий. Чаще всего граждане становятся жертвами лжебанкиров, которые под видом банковских специалистов звонят на мобильный телефон и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковской карты (номер, трехзначное число на обороте, срок действия), пришедшие на телефон СМС с кодами, а также логин и пароль от интернет-банкинга. Уловки лжебанкиров:

✓ обращаются к вам по имени-отчеству;

✓ сообщают, что с вашей карты мошенники пытаются снять деньги;

✓ просят подтвердить оформление несуществующего кредита;

✓ предлагают дистанционно оформить выгодный вклад в банке;

✓ быстро говорят, забрасывают терминами, не дают опомниться и т.д.

Поэтому в случае подозрительных звонков быстро завершите разговор и перезвоните на номер банка, указанный на карточке. И еще: при совершении покупок или продаж в интернете внимательно читайте адрес торговой площадки. Преступники для оплаты сбрасывают ссылки на поддельную страницу.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры!

По информации УСК по Гомельской области