Приближается срок представления в налоговые органы плательщиками-организациями налоговых деклараций по земельному налогу. В 2021 году налоговая декларация расчет должна быть представлена не позднее 22 февраля (20 февраля – приходится на выходной день).

В 2021 году изменился порядок исчисления и уплаты организациями земельного налога. Новации касаются определения налоговой базы земельного налога, льгот и объектов налогообложения земельным налогом.

Так, пороговые значения кадастровой стоимости проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (5,5 %) по сравнению с пороговыми значениями, установленными Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении» на 2020 год.

Следует отметить, что сведения о кадастровой стоимости земельного участка на 01.01.2021 могут быть получены плательщиками на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство» (http://vl.nca.by).

С 1 января 2021 г. отменены следующие налоговые льготы:

освобождение опытных полей, используемых для научной деятельности (подп. 1.2 п. 1 ст. 239 НК);

освобождение земельных участков, предоставляемых для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, а также земельных участков, занятых объектами придорожного сервиса (подп. 1.23 п. 1 ст. 239 НК);

уменьшение подлежащей уплате суммы земельного налога на сумму земельного налога, исчисленную пропорционально удельному весу выручки, полученной от выполнения работ по строительству (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения, в общем объеме выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 5 ст. 239 НК).

С 1 января 2021 г. по земельному налогу установлен новый объект налогообложения – земельные участки, ранее предоставленные в аренду и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством.

Кроме того, не признаются объектом налогообложения:

земельные участки, на которых расположены переданные в безвозмездное пользование культовые капитальные строения (здания, сооружения), их части религиозным организациям (объединениям), зарегистрированным в соответствии с законодательством;

земельные участки общего пользования, а также свободные (незанятые, не распределенные среди членов организации) земельные участки дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также иных некоммерческих организаций, созданных для ведения коллективного садоводства и (или) огородничества и осуществляющих свою деятельность на основе членства граждан (данные положения распространяются на отношения, возникшие и до 1 января 2021 г.).

Также, с 1 января 2021 г. предоставлено плательщикам право (а не обязанность) самостоятельно решать вопрос о целесообразности применения понижающих коэффициентов (0,2–0,8) к ставкам земельного налога в отношении земельных участков, занятых возведенными после 1 января 2019 г. капитальными строениями (их частями), в течение второго – пятого годов с даты их приемки в эксплуатацию.

На период с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г. установлено, что земельный налог (арендная плата) за земельный участок, предоставленный для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть, исчисляется и уплачивается по ставке земельного налога 1,5 % (до 2021 г. ставки земельного налога 0,7 % и 0,55 % соответственно), а в части арендной платы – в размере, определенном с учетом коэффициента к кадастровой стоимости 0,015. При этом арендная плата исчисляется и уплачивается в размере, определенном с учетом коэффициента к кадастровой стоимости 0,015, независимо от наличия соглашения об изменении договора аренды земельного участка, предусматривающего изменение размера ежегодной арендной платы за этот земельный участок.

Кроме того, при исчислении земельного налога плательщикам Гомельской области следует руководствоваться решениями Гомельского областного Совета депутатов от 13.12.2010 № 49 «О налоге на недвижимость и земельном налоге» и от 27.12.2019 № 137, которыми для отдельных категорий плательщиков увеличены или уменьшены ставки налога.