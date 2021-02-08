Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в учреждении «Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здания и сооружения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, установки пожарной автоматики частично неисправны.

Так же был проведен мониторинг ООО «АсопсБел» в части качества ТО и Р установок пожарной автоматики в учреждении «Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». Было установлено, что система пожарной автоматики взята на обслуживание частично неисправной, требуется частичная замена аккумуляторных батарей и ремонт звуковых оповещателей.

Руководителям вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.