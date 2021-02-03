Число банковских платежных карточек, находящихся в Беларуси в обращении, на 1 января 2021 года превысило 15,4 млн. Лидерами по количеству используемых карточек в стране являются Visa и MasterCard (в обращении почти 11 млн). Белорусы также используют карточки системы БЕЛКАРТ и БЕЛКАРТ-Maestro.

Количество банковских платежных карточек по состоянию на 1 января:

Visa

2015 года — 5 219,5 тыс.,

2016 года — 5 199,9 тыс.,

2017 года — 5 066,6 тыс.,

2018 года — 4 635,8 тыс.,

2019 года — 4 745,9 тыс.,

2020 года — 5 120,3 тыс.,

2021 года — 5 435,6 тыс.,

MasterCard

2015 года — 1 885,8 тыс.,

2016 года — 1 814,6 тыс.,

2017 года — 2 142,6 тыс.,

2018 года — 3 544,5 тыс.,

2019 года — 4 730,9 тыс.,

2020 года — 5 241,5 тыс.,

2021 года — 5 557,8 тыс.,

БЕЛКАРТ

2015 года — 5 128,6 тыс.,

2016 года — 5 119,8 тыс.,

2017 года — 5 000 тыс.,

2018 года — 4 806,1 тыс.,

2019 года — 4 299,4 тыс.,

2020 года — 3 464,1 тыс.,

2021 года — 2 571,2 тыс.,

БЕЛКАРТ-Maestro

2015 года — 109,2 тыс.,

2016 года — 210,7 тыс.,

2017 года — 472,3 тыс.,

2018 года — 868,5 тыс.,

2019 года — 1 235,5 тыс.,

2020 года — 1 699,6 тыс.,

2021 года — 1 878,8 тыс.,

UnionPay (выпуск начат в 2019 году)

2020 года — 2,5 тыс.,

2021 года — 3,1 тыс.,

всего карточек:

2015 года — 12 343,1 тыс.,

2016 года — 12 345 тыс.,

2017 года — 12 681,4 тыс.,

2018 года — 13 854,9 тыс.,

2019 года — 15 011,7 тыс.,

2020 года — 15 528 тыс.,

2021 года — 15 446,5 тыс.

Доля безналичных операций в 2019 году составила 54,9% (Br40 млрд), доля наличных — 45,1% (Br32,8 млрд). В 2018 году доля безналичных операций составляла 49,9%, в 2010-м — 13,1%.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь.

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