Наш реальный сектор экономики работал безостановочно, набирал очки. В итоге мы не только приросли, сохранили положительную динамику, но и обеспечили хороший задел на пятилетку.

Промышленники держат марку

В отличие от большинства стран, в Беларуси карантинные меры при пандемии не были жесткими, что позволило не останавливать производства. И это, безусловно, стало ключевым фактором роста для многих предприятий. Конечно, COVID-19, сложная общественно-политическая обстановка, неблагоприятные события на мировых рынках не могли не ударить по экономике – область выполнила лишь четыре из девяти основных показателей социально-экономического развития, доведенных на год. В том числе темп роста валового регионального продукта, составивший 99,8% к уровню 2019-го.

Именно промышленному сектору пандемические процессы принесли больший урон, но наши предприятия не только выстояли, но и сумели прибавить в объемах производства и реализации продукции. Многие заметно сократили запасы готовой продукции на складах. Выполнено и доведенное области задание по импортозамещению.

Закончили год с плюсом 37 из 60 самых валоемких, а 25 из них превысили даже прог­нозные показатели.

Прогнозы по внешней торговле пусть и не оправдались в полной мере, но и резкого спада в экспорте, несмотря на ситуацию с ковидом, в 2020-м не было. Наибольшие объемы отгрузок продукции за рубеж у нашего мясо-молочного холдинга. Из стран-партнеров хотелось бы отметить Китай: за год в Поднебесную поставлено на 30% больше, чем в 2019-м. Также список импортеров пополнили девять новых стран, среди них Зимбабве, Иран, Босния и Герцеговина, Южный Судан. В целом экспорт товаров и услуг в текущем году останется ключевым вектором развития и получения валютной выручки.

Приоритетная задача для промышленников в 2021-м: не уронить планку ниже 100% к прошлому году, продолжить наращивать обороты. Тогда будет несложно выполнить и другие важные задачи – добиться максимальной загрузки в промсекторе, создать новые рабочие места и обеспечить более полную занятость населения. Естественным результатом станет дальнейший рост средней заработной платы и уровня жизни в регионе.



Прирастаем этажами

Достаточно продуктивным минувший год был для строи­тельного комплекса. Всего в области ввели в эксплуатацию свыше 494 тысяч квадратных метров жилья при плане в 485 тысяч. Причем годовой план строители перевыполнили во всех без исключения районах. Наибольшей отдачи добились в Петриковском, Добрушском, Брагинском, Ветковском, Хойникском, Лоевском. Больше всего новостроек за год возвели в Мозыре – 60,6 тысячи квадратов. Но бесспорный лидер, конечно, областной центр – 180,7 тысячи.

Новоселье в итоге отметили тысячи семей, улучшивших жилищные условия. Среди них 2278 многодетных (701 – в Гомеле). Притом что в начале года планировалось обеспечить жильем только 1747 многодетных семей. Вот такое перевыполнение с заботой о демографической безопасности.

Строительная отрасль не только стабильно и эффективно работала, но и наращивала экономический потенциал. Удалось резко сократить количество убыточных организаций – до девяти. Для сравнения: во всей республике числится 127 строительных предприятий с убытками. Также в отрасли добились существенного роста средней заработной платы.

Как заметил глава области Геннадий Соловей на недавнем заседании облисполкома, темпы жилищного строительства на Гомельщине в 2021-м точно не будут снижаться. И по многоквартирному жилому фонду, и по индивидуальной жилищной застройке цифры должны только расти. Невзирая ни на какие колебания цен на рынке жилья и временные ограничения в банковской сфере.

Социальная сфера на высоте

Возвращаясь к теме демографической безопасности, отметим, что комплекс мероприятий, направленных на рост рождаемости, защиту семейных ценностей и материнства, запланирован весьма масштабный как в области, так и стране в целом. Разумеется, немало усилий в здравоохранении направят и на снижение смертности населения.

Первых подвижек в решении демографической проб­лемы ждем от медицины.

Во время пандемии именно медики оказались на перед­нем крае борьбы с болезнью.

На мероприятия, связанные с противодействием COVID-19, из бюджета в 2020-м направлено более 105 миллионов руб­лей. Тем не менее медики не забывали о других текущих задачах, поставленных перед отраслью. За год удалось серьезно подтянуть материально-техническую базу, построить немало знаковых объектов, в том числе поликлинический комплекс на улице Мазурова в Гомеле.

Медицина прирастала не только новыми корпусами, но и оснащенностью. Медоборудование нового поколения давно доступно не только в Гомеле и крупных райцентрах, но и во всех регионах. Центральные районные больницы продолжают дооснащаться. Растет и количество так называемых высокотехнологичных операций, для которых теперь вовсе не обязательно ехать в столицу или за рубеж. В прошлом году в области провели более 15 тысяч таких операций.

Есть чем гордиться и в сфере образования. Который год подряд область остается лидером республики по результатам централизованного тестирования, также мы впереди всех по числу победителей школьных олимпиад.

По таким направлениям, как культура, спорт и туризм, социальная защита населения, Гомельщина также достойно сработала в минувшем году – выполнены практически все целевые показатели. Открыто немало культурных объектов, к примеру, мемориальный комплекс на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, драмтеатр имени И. П. Мележа в Мозыре, Дом культуры в поселке Коммунар Буда-Кошелевского района.

Отличились и наши спорт­смены: на сегодняшний момент завоевано 15 лицензий по пяти видам спорта на участие в Олимпиаде в Токио.

Да, високосный год, прошедший под знаком Крысы, принес негативные события.

Но о сколько-нибудь серьезном экономическом кризисе, равно как и об общественно-политическом, говорить не приходится. Гомельщина и вся Беларусь продолжают развиваться и двигаться вперед, как бы ни хотелось иного нашим недоброжелателям.

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