На личный прием к председателю райисполкома записались 10 человек. Вопросы четырех были решены и разъяснены еще до его начала. Спектр проблем, поднятых во время общения, был довольно широк и касался как самих заявителей, так и жителей отдельных населенных пунктов.

Главу района просили в содействии решения вопросов трудоустройства, выделении земельного участка для индивидуального строительства многодетной семье, оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие.

Так, многодетной семье из райцентра, которая планирует построить дом в черте города, предложили рассмотреть варианты свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам для индивидуального строительства. Еще одной заявительнице, не согласной с начислением суммы за жилищно-коммунальные услуги, разъяснили, что начисление платы за электроэнергию в общежитии производится исходя из общего потребления по показаниям групповых приборов учета пропорционально количеству граждан, зарегистрированных в общежитии. Что касается установки индивидуального прибора учета электроэнергии, этот вопрос будет детально проработан соответствующими службами. Глава одного из фермерских хозяйств просила содействия в выделении земельного участка и предоставлении неиспользуемого сарая. Анатолий Генрикович отметил, что данный участок и строение находятся в собственности КСУП «Кривск», и в нынешнем году земля будет возделана и вовлечена в сельхозоборот. Сельского жителя волновала работа жилищно-коммунального хозяйства района и отделения почтовой связи.

По всем поступившим обращениям даны исчерпывающие разъяснения и предложены варианты их решения.

– Я всегда благодарен людям, которые поднимают в ходе приема широкий спектр вопросов, как сугубо личных, так и касающихся общества в целом. Это дает возможность глубже понять, что волнует наших граждан, и на какие проблемные моменты обратить более пристальное внимание. Все вопросы важны, и наша задача помочь каждому обратившемуся в рамках компетенции и правого поля, – подытожил прием граждан Анатолий Гапоник.

Во второй половине дня прошел прием граждан в Кривском сельисполкоме. К главе района обратились жительницы агрогородка с просьбой о выделении участка под пастбище для выпаса домашнего скота. Анатолий Генрикович поручил проработать данный вопрос с КСУП «Кривск».

С жителями Синичино, Ивольска и Поросли встретились заместители председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, Дмитрий Шпиганович и Александр Ковалев. Заместитель начальника отдела землеустройства райисполкома Валерия Некрашевич провела встречу с жителями Бацуни. Сельчан волновали вопросы ремонта и расчистки дорог, содержания шахтных колодцев, работа ФАПа и передвижного отделения связи в Бацуни, а также вопросы ценообразования в частных торговых объектах.

По итогам выездных приемов глава района поручил взять на особый контроль состояние дорог в сельских населенных пунктах, а поступающие от людей вопросы решать всесторонне, качественно и своевременно.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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