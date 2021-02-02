В предыдущей статье я затронул тему двойной этики. И как ни прискорбно, с каждым политическим событием примеров все больше и звучат они все более абсурдно. В этот раз я хочу предложить вам поразмышлять на примере протестной субботы в стране-соседке. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам, как влияет на нашу повседневную жизнь происходящее в России? Все довольно просто: до боли знакомый сценарий. И когда мы находились внутри событий, наше восприятие и оценка ситуации были субъективными, основывались на эмоциях. Сейчас нам представляется шанс многое переосмыслить: большое видится на расстоянии.

Как пример, Госдеп сообщил, что США осуждает действия правоохранителей по отношению к участникам несогласованных акций протеста в России. (Знакомая ситуация, не правда ли?) Только вот по итогу мероприятия пострадавших скорее больше среди ОМОНа: кому-то перцовкой глаза залили, кто-то травмы получил. Тем временем на протестах в передовых странах полицейским разрешается и аэрозолем залить, и дубинкой поработать, и пули резиновые применить. Надеюсь, эта информация ни для кого не стала открытием. А можно вообще сделать, как в Нидерландах, где на протестной акции девушка пострадала от водомета, когда струей ее отбросило на стену. Вот бы шум подняли, случись бы это, не дай Бог, в России или Беларуси… Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, эти беспорядки назвал «преступным насилием».

Еще более интересным персонажем в плане двойной этики является Майкл Макфол, бывший посол США в России. Он рассыпался в похвалах в Twitter перед протестующими нашей страны-соседки. Здесь я хочу напомнить о его записи от 3 января этого года о «продолжающейся в Беларуси борьбе за демократию». В твите, который вышел в период волнений у Капитолия, вызванных очевидными фальсификациями на выборах, он очень вежливо просит не использовать слово «протестующие» для описания преступников-повстанцев.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что идет масштабная война с применением современных технологий. Нет, это не химическое, биологическое или огнестрельное оружие, и слава Богу. Война идет информационная, где главное оружие – это цинизм, ложь и примитивизация чувств. Проще говоря, манипуляции. В этом можно убедиться, взглянув на ситуацию с протестами по всему миру.

Но вернемся к событиям в России. Весь цинизм этой ситуации не в том, что были провокации и нападения на правоохранителей (такое происходит на всех протестах), а в том, что для демонстраций пытались использовать детей, поставив за ними провокаторов. Детей, конечно, было немного, ожидалось больше, но факт в том, что они там присутствовали. Что-то мне это напоминает… Именно! Только у нас вперед выходили представительницы женского пола.

Все эти «дискотеки», в каком бы уголке планеты они ни организовывались, происходят не за чьи-то права, свободу, а уж тем более не за демократию. Речь идет о деньгах, да таких, что я и представить боюсь, сколько нулей придется посчитать, а вместе с тем – за власть. А технологии везде одни, ничего нового. Да и вообще, сейчас в мире мало чего нового люди создают, в основном совершенствуют. А совершенству, как говорится, нет предела. То ли еще будет.

Александр ТУР, участник клуба

«Юный журналист»

От редактора

Районному изданию в этом году исполнится 90 лет. Солидный возраст. Сколько за это время талантливых, получивших известность людей успело поработать в нашей редакции: будущие писатели и поэты, руководящие работники, редакторы газет и журналов… А сколько новых имен наша районка еще откроет? Много лет подряд «Авангард» сотрудничает с талантливой молодежью, в прямом смысле слова готовя для себя будущих коллег, новую смену. Наверняка наши читатели обратили внимание на острые и актуальные тексты нашего юнкора Александра Тура. Кстати, решение стать журналистом юноша принял не случайно. Толчком послужили выборы 2020 года, а точнее, уличные беспорядки, сопровождающиеся информационными войнами, со всеми сопутствующими проявлениями: фейками, тиражированием вражды и экстремизма, психологическим давлением, запугиванием, буллингом и травлей людей. Думаю, когда-нибудь он напишет об этом, и мы увидим события тех дней глазами 16-летнего юноши.