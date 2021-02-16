Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершена проверка по факту смерти Александра Вихора, сообщил начальник УСК Сергей Удовиков.

Установлено, что вечером 9 августа молодой человек принял участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гомеле, после чего был задержан сотрудниками милиции. При задержании упирался, вырывался, в связи с чем сотрудники органов внутренних дел обоснованно применили к нему физическую силу. После задержания был доставлен в Железнодорожный РОВД Гомеля, а в затем в ИВС, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял.



Очевидцы задержания Александра Вихора. Видео предоставлено УСК по Гомельской области

11 августа Александра Вихора доставили в суд Железнодорожного района Гомеля для рассмотрения дела об административном правонарушении. В суде он признал свою вину, жалоб на состояние здоровья и действия сотрудников органов внутренних дел не предъявлял. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

После суда Александра доставили в Железнодорожный РОВД, а затем конвоировали в следственный изолятор для отбытия административного наказания.

– В ходе осмотра фельдшером в следственном изоляторе были обнаружены признаки расстройства психической деятельности, в связи с чем молодой человек был доставлен в психиатрическую больницу, – отметил Сергей Удовиков.

В больнице состояние молодого человека резко ухудшилось, сотрудники милиции вызвали скорую помощь, которая доставила его в ближайшее медучреждение, где имеется отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, 12 августа в 3:35 Александр Вихор скончался.

Согласно выводам первичной и дополнительной комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертиз, смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся вследствие имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На теле обнаружены непрямые переломы ребер, переломы грудины, образовавшиеся при проведении реанимационных мероприятий – непрямого массажа сердца. Алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено.

По выводам экспертной комиссии, развившееся у Александра расстройство психической деятельности маскировало клинические проявления имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы. Достоверно установлено, что необходимость оказания скорой медицинской помощи возникла в ходе осмотра его врачом психиатром-наркологом.

– В состав комиссии вошли наиболее квалифицированные эксперты Госкомитета судебных экспертиз и практикующие врачи в области кардиологии, психиатрии, наркологии и терапии, имеющие ученые степени и стаж работы от 10 до 46 лет. Не доверять выводам экспертов нет никаких оснований, – подчеркнул начальник УСК по Гомельской области.

В ходе проверки объективно и достоверно установлено, что к наступлению смерти Александра Вихора привели внезапно обострившиеся, имевшиеся у него заболевания сердечно-сосудистой системы. В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Вихора отказано за отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления.

В УСК по Гомельской области также отметили, что впервые заболевание сердечно-сосудистой системы у Александра Вихора диагностировали в 2017 году во время прохождения медицинского обследования по направлению военного комиссариата. По его результатам, молодой человек был признан негодным к военной службе по болезни и зачислен в запас. В июне прошлого года врачебная комиссия вновь признала его негодным к военной службе по болезни.

К наступлению смерти Александра Вихора привели внезапно обострившиеся имевшиеся у него заболевания сердечно-сосудистой системы. В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти отказано за отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления

По материалам проверки были отобраны объяснения у 90 лиц, изъяты и осмотрены звуко- и видеозаписи, на которых зафиксирован Александр Вихор, назначены и проведены 18 различных экспертиз, выполнены иные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

В ходе проверки установлен факт распространения недостоверных сведений жительницей Гомеля 1970 года рождения, присутствовавшей при задержании Александра Вихора. Так, 15 августа 2020 года с использованием громкоговорящего устройства она заявляла перед группой граждан возле облисполкома о том, что при задержании Александра Вихора сотрудники милиции били его дубинками. Вместе с тем данная информация не соответствует действительности и опровергается имеющимися видеозаписями и пояснениями очевидцев. В отношении указанной женщины материалы выделены в отдельное производство для дачи правовой оценки.

gp.by