Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева на встрече с трудовыми коллективами райцентра, которая прошла в большом зале райисполкома, рассказала о выступлении Президента на народном вече и главных тезисах собрания.

Наталья Никитовна отметила, что выступление главы государства было многогранным, доходчивым и эмоциональным, поэтому никого не оставило равнодушным. Оно затрагивало все важные аспекты развития страны и направления жизни общества.

Уже в первый день форума был охвачен широкий спектр вопросов: экономика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, молодежная политика и другие. Александр Григорьевич акцентировал внимание делегатов на том, что за последние годы наша страна достигла многого. И теперь наша общая задача – сохранить это и приумножить. Чтобы на нашей земле был мир и стабильность, прежде всего нужно быть едиными. Будущее страны – в наших руках, и то, как мы будем жить дальше, зависит только от нас. Именно этот лейтмотив прослеживался на протяжении всех выступлений.

На народном вече были подняты вопросы внесения изменений в Конституцию, проект которой будет готов к концу текущего года и принят на референдуме. То и дело звучала тема братства и союза с Россией, поддержка которой для нас важна в этот непростой период. Как отметил Александр Лукашенко, 2020 год для нашей страны был переломным, но сообща мы смогли выстоять перед всеми проблемами, коснувшихся нашего общества. Медики в борьбе с пандемией доказали, что наша медицина находится на высоком уровне. А отказ от введения общего карантина обеспечил бесперебойную работу предприятий, а, значит, и продовольственную безопасность страны.

По-прежнему главным ориентиром в стране были и остаются люди и их благополучие. Наша страна социально-ориентированная и будет такой в дальнейшем. На будущую пятилетку поставлены большие цели и приняты конкретные решения. Теперь их нужно воплотить в жизнь и реализовать, от этого будет зависеть общее благополучие и будущее наших детей. Рост экономики, развитие малых населенных пунктов, рост уровня жизни сельчан, строительство жилья для молодых семей, ценообразование, оплата труда, многодетная Беларусь, развитие аграрного сектора, здоровая нация, бизнес и налогооблажение – это то, чему будет уделено пристальное внимание.

– На мой взгляд, девиз собрания: «Единство. Развитие. Независимость», как нельзя лучше характеризует и подчеркивал главную идею, масштабного события, прошедшего во Дворце Республики, – подчеркнула Наталья Никитовна.

В завершении встречи все желающие могли задать вопросы делегату на Всебелорусском народном собрании от Будакошелевщины.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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