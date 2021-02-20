ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусская лыжня-2021 на Будакошелевщине состоялась

Праздник здоровья, снега и хорошего настроения прошел сегодня на автодроме колледжа. В «Белорусской лыжне-2021» приняли участие не только команды и представители предприятий, организаций района, но и все желающие, кто любит спорт и лыжи.

Лыжники, болельщики стали собираться задолго до начала: кто-то пробовал лыжню, кто проводил ревизию лыжного инвентаря, тут же регистрировались. К слову, регистрацию прошли более 200 человек.

На импровизированной площадке выстроились команды и участники. Председатель физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Олег Еченко доложил о готовности участников к состязанию.

С приветственным словом к присутствующим обратилась председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Дистанция лыжной трассы для мужчин составила 1,5 км, женщинам предстояло пробежать 1 км. Спортсмены соревновались в четырех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.

Объявили об очередности заездов. И первыми на старт вышли представители старшей возрастной группы.

Никто из пробежавших спортсменов не расходится: традиционно после забегов подведут итоги, и пройдет церемония награждения. А пока можно посмотреть, как бегут другие спортсмены, пообщаться, сфотографироваться. Тут же, в торговой палатке, можно попить горячего чая и отведать свежую выпечку.

Вот и последняя группа лыжников вышла на старт.

Итак, итоги подведены. Началась церемония награждения. Все призеры соревнований награждены дипломами райисполкома и сладкими подарками.

Вот они, победители «Белорусской лыжни -2021».

Возрастная категория от 50 лет и старше, среди мужчин:

I место – Виктор Шальнов;

II место – Сергей Демов;

III место – Виктор Минков.

Возрастная категория от 50 лет и старше, среди женщин:

I место –Татьяна Сивуха;

II место –Жанна Чернякова;

III место – Людмила Макеева.

Возрастная категория 40 – 49 лет, среди мужчин:

I место – Андрей Синькевич;

II место – Владимир Азарушкин;

III место– Виталий Подзерун.

Возрастная категория 40 – 49 лет, среди женщин:

I место – Марина Азарушкина;

II место – Инна Саутина;

III место– Наталья Дятел.

Возрастная категория 30 – 39 лет, среди мужчин:

I место – Дмитрий Юденков;

II место – Александр Буг;

III место– Владимир Слепцов.

Возрастная категория 30 – 39 лет, среди женщин:

I место – Анастасия Корбачева;

II место – Анна Салажкова;

III место– Наталья Немцева.

Возрастная категория 18 – 29 лет, среди мужчин:

I место – Александр Статский;

II место – Даниил Борисенко;

III место– Владислав Лесковский.

Возрастная категория 18 – 29 лет, среди женщин:

I место – Екатерина Дацко;

II место – Виктория Маркутова;

III место – Александра Горбачева.

Праздник получился массовым, ярким и зрелищным. Не верите? Смотрите сами!

Наталья ЛОГУНОВА. Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.