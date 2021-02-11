Александр Лукашенко — участникам ВНС: вы сегодня хозяева нашей столицы и нашей Беларуси

Глава государства прежде всего поблагодарил местные органы власти за проведение в преддверии форума диалоговых площадок в различных городах, где люди смогли обсудить существующие проблемы и предложить варианты их решения. «Это дало возможность высказать свою точку зрения очень-очень многим людям», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что участники VI Всебелорусского народного собрания сегодня хозяева белорусской столицы и страны в целом. «Меньше смотрите в разного рода каналы, живите своей жизнью, — призвал глава государства. — Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас (я уже привыкший), будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь. Живите своим умом. Вы — законные представители народа Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций».

Александр Лукашенко добавил, что не стоит ждать от нынешнего форума решения глобальных проблем. «Мы их обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее пятилетие. Может, удастся заглянуть и за горизонты, — отметил он. — Вы хозяева, если хотите выступить, высказать свое слово, выходите к микрофону и говорите как хозяева. Вы не парубки, не должны ни под кого подстраиваться. Мы переживаем очень сложный момент и должны быть открыты, честны и порядочны перед собой, своими семьи, друзьями, любимыми, людьми и белорусским народом».

После краткого выступления главы государства участники форума избрали Президиум Всебелорусского народного собрания в предложенном составе. Причем было решено избирать его не персонально, а в целом.



Решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными

Глава государства отметил, что уже в шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества.



Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа

Беларусь переживает очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА. «Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны было немного, — сказал глава государства. — Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием — это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей».

Президент отметил, что очень многие, и он в том числе, хорошо помнят тот период. Примерно такие времена страна переживает и сейчас, особенность — Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне.

«Они поступили правильно, выстраивая свою стратегию. Попробовать свои методы и методики уже не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах полный раздрай, а на монолитной и вроде бы нормальной республике, для них было очень важно. Получится — значит, можно действовать дальше. Это были для них определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Влияние на эти процессы оказала и пандемия. «Как будто кто-то придумал этот серьезный фон для разборок и, как у нас принято говорить, цветных революций», — заметил глава государства.



В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа

«Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что цель противников белорусской государственности доподлинно не известна, нельзя также точно прогнозировать, что они предпримут в дальнейшем. Но однозначно от Беларуси они просто так не отстанут, заявил Президент. «Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки, — пояснил он. — Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-й, нынешний, год будет определяющим».



Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди

«Главный ориентир — это ожидания, устремления, возможности развития современного человека», — сказал Президент.



Можно честно и открыто сказать — мир ошалел

«Трудным был минувший год для всего человечества», — сказал Президент. Он обратил внимание, что в один миг от идей глобального развития страны перешли к стратегиям национального выживания.



О Беларуси: мы выстоим, будьте уверены

«Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, чего бы нам ни стоило, потому что иного не дано», — подчеркнул белорусский лидер.



У нас есть понимание ситуации и план действий

«Мы знаем модераторов уличной активности, знаем, какие внешние силы стоят за ними, какие деньги на это брошены. Определенную уязвимость части общества и системы перед майданными технологиями мы не можем игнорировать, тем более сейчас, когда находимся в процессе смены поколений. Это явление объективно имеет сложный характер: мы наблюдаем конкуренцию мировоззрений, несовпадение позиций по многим вопросам жизнеустройства — от экономики до воспитания детей. И нам жизненно необходимо, опираясь на мудрость и опыт тех, кто старше, найти решение возникших противоречий. Нам нельзя допустить разрыва поколений, как это произошло в годы распада Советского Союза», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что спустя четверть века трудного, но важного пути Беларусь стоит на пороге новых качественных преобразований. «2021 год — рубеж: по своей судьбоносности он сопоставим с вехами начала XX века и середины 1990-х годов. Но в отличие от тех смутных времен, сегодня у нас есть понимание ситуации и план действий, дающий все шансы на успешное развитие», — обратил внимание глава государства.

Белорусский лидер обозначил ряд задач, в числе которых повышение эффективности государственного управления, обеспечение нового уровня коммуникации власти и общества, создание условий для раскрытия потенциала человека, реализации его возможностей, обеспечение качественного роста экономики на основе инициативы, инноваций и современного управления. По его словам, также предстоит определить текущие и долгосрочные приоритеты государства на внешнем контуре.

«Мы должны четко понимать, что происходит в геополитике. Очевидно, что на смену глобализации приходит региональный эгоизм с элементами протекционизма. Важно определить, как эти процессы влияют на нашу жизнь, какое место, предположительно, должна занять Беларусь в новом переформатированном мире. Помните, я накануне выборов говорил: пандемия уйдет, а где будем мы после этого? Разве я был не прав? Сегодня мы подтверждаем этот тезис», — подчеркнул Президент.

Глава государства констатировал, что акценты в мировой политике смещаются в плоскость все более жесткой конкуренции. «Ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, Европейским союзом и Россией, Россией и другими крупными государствами. Стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу. Остальные государства пытаются балансировать либо стремятся примкнуть к тому или иному лагерю. А порой их вынуждают сделать это, и далеко не всегда такой выбор в их пользу», — отметил он.

«Межгосударственный диалог сменился банальным продавливанием собственных интересов. Международное право не справляется с регулированием споров и конфликтов. Политики перестали слышать и слушать друг друга, а признанные многосторонние площадки, созданные для поддержания мира и безопасности, деградируют и не могут эффективно выполнять свои функции. И пандемия при этом — катализатор многих процессов и изменений», — заявил Александр Лукашенко.

«Посмотрите на события за рубежом: локдауны, беспорядки, битвы вакцин. Протестами в их самых радикальных проявлениях охвачены и так называемые развитые демократии — США, страны Западной Европы (Польша, Франция, Германия и другие). Мир пылает. Давайте честно дадим оценку всем этим событиям, — призвал белорусский лидер. — Проблемы глубже, чем кажется многим. К примеру, в Польше проблема не в абортах, не в том, что каких-то животных запретили разводить в сельском хозяйстве. Это спусковой крючок. Польский народ выступил против той политики, которая проводится в их стране. Или возьмите Литву: сколько людей там жило раньше, а сколько осталось?»



Мы никогда не позволим понукать собой, нам надоело стоять на коленях и кланяться

«Мы, белорусы, святой народ, мы готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну», — подчеркнул белорусский лидер.



Идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния

По словам главы государства, не надо считать, что «белорусский вопрос» не важен для глобальных геополитических игроков — идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния.



Лукашенко прокомментировал проведенные перед ВНС масштабные социсследования

«Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Может быть, не совсем так, как надо. Но об этом говорят масштабные социологические исследования, которые мы недавно провели», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что читает много информации о том, что происходит внутри страны. «Я и сам бываю на местах и вижу, чем живут люди», — добавил он. Президент отметил, что по итогам социологических исследований получил немало сведений негативного характера, и добавил, что ему такая информация важна больше, чем позитивная.

«Если кто-то говорит, что у меня кто-то, три-четыре-пять человек вокруг меня, в моем ближайшем окружении формируют мое мнение. Забудьте: я не тот человек. Иногда во вред себе. Порой надо было бы и прислушаться кое к кому, но я все подвергаю сомнению. Это мой принцип», — подчеркнул Александр Лукашенко. И посоветовал остальным следовать этому принципу.



Беларуси важны отношения с ЕС, но Россия остается основным стратегическим союзником



От связки Беларусь — Россия зависит, будет в регионе мир или война

«Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь — Россия или Россия — Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть», — сказал глава государства.



Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией

«Нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси», — сказал белорусский лидер.



Стабильности и суверенитету Беларуси брошен вызов, и мы должны выстоять — Президент

«Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов. Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили. Вспомните, к чему привела череда так называемых цветных революций, и даже не мятежей, на постсоветском пространстве. К перманентной, хронической нестабильности и обнищанию населения», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что всем, для кого важна судьба Беларуси, нельзя допустить повторения таких событий в нашей республике.

По его словам, стремление внешних сил повлиять на нас связано не только с персоной Лукашенко. «Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать», — заключил Александр Лукашенко.



Лукашенко о санкциях стран Запада: не имеют права указывать, как жить и управлять государством

Глава государства отметил, что Беларусь вновь стала объектом политического и экономического санкционного давления. Александр Лукашенко подчеркнул, что после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в странах ЕС они не имеют ни политического, ни морального права указывать, как жить и управлять государством. «Самим надо разобраться в себе», — сказал он.



Лукашенко считает оптимальным существующий в Беларуси смешанный тип комплектования белорусской армии

Президент адресовал риторический вопрос тем, кто поддерживает точку зрения о том, что служить по призыву не надо и армия должна быть контрактной: «А если не дай бог мы подвергнемся внешней агрессии, вы пойдете защищать родину? Вы, которые считают, что не надо служить в армии. Даже не сомневайтесь: вы не просто пойдете, вы побежите туда. А как, если вы не держали в руках оружие и не знаете вообще элементарной тактики боя?»

«У нас армия имеет смешанный тип комплектования — и по контракту, и по призыву, чтобы резерв был подготовлен, чтобы мужчины умели защитить родину, свою семью, любимую и нашу землю, — сказал Президент. — Поэтому развитию территориальной обороны как формы всенародной защиты Отечества, а также повышению эффективности стратегического сдерживания будет уделено самое серьезное внимание».

Будем и впредь укреплять силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам





Мы живем в эпоху постправды, где порядочные люди очерняются



Лукашенко рассказал о поступившем к нему письме из ЕС по вопросам борьбы с COVID-19



Настало время модернизировать информационную политику



Справедливость — основа социального контракта, это должно найти отражение в Конституции



Лукашенко подчеркивает важность сохранения информационного суверенитета

«В информационном поле мы сейчас как на войне», — подчеркнул белорусский лидер.



На фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка

«Начали делить и уничтожать государства», — обратил внимание белорусский лидер.



Лукашенко высказался о перспективах роста зарплат в Беларуси

Глава государства заявил, что в предстоящую пятилетку вырастут зарплаты у врачей, учителей, работников социальных профессий.

По его словам, в целом правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников. При этом Александр Лукашенко отметил, что государство помогло зарабатывать в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. «Мы зарплату эту помогли людям заработать», — подчеркнул белорусский лидер.



Важно расширить инвестиционное присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси

«Особые отношения связывают Беларусь и Китай. Наша внешнеполитическая стратегия относит это великое государство к странам дальней дуги, но де-факто ответственное партнерство, несмотря на расстояние, сделало нас ближайшими соседями. Наше стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года, но нас это остановить не должно. Мне прямо в глаза было сказано: «Вы уходите от Китая, Китая не должно быть в центре Европы». На что я им ответил: «Когда Евросоюз и США атаковали нас и экономику Беларуси лет 5-6 назад масштабными санкциями, Китай безоговорочно нас поддержал, в то время он открыл свою дверь для нас и мы в нее вошли. И что, мы сейчас должны закрыть Китаю единственный путь в Европу, эту форточку через Беларусь? Мы не можем на это пойти, потому что мы люди благодарные и помним, что было тогда. Вот такой был ответ руководству США и другим заинтересованным в этом вопросе», — отметил белорусский лидер.

Этот пример, по его мнению, лишь подтверждает правильность курса на углубление стратегических отношений с Китаем. «Наши ориентиры развития во многом совпадают, что является основой для дальнейшего укрепления связей Беларуси и Китая. Сейчас КНР оказывает реальное содействие нашей стране в строительстве жилья за их счет, знаковых объектов социальной инфраструктуры. На текущем этапе важно расширить деловое и инвестиционное присутствие ведущих компаний и банков в Беларуси, прежде всего в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Нам в свою очередь необходимо активнее осваивать неисчерпаемый китайский рынок», — считает Президент. Тем более Китай, по словам Александра Лукашенко, открылся для Беларуси в этом плане. Сегодня реализуется экспортная заявка по сельхозпродукции, продовольствию, промышленным товарам. «Сотни белорусских сельхозорганизаций уже аккредитованы для поставок в Китай. В среднем это добавит к нашему экспорту в КНР порядка $700 млн и до $1 млрд», — подчеркнул глава государства.



Лукашенко внес предложения по совершенствованию пенсионной системы

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство обязано приложить максимум усилий, чтобы жизнь человека в возрасте была полноценной и активной, и оно выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер перекрывает динамику цен.

Вместе с тем Президент признал, что уровень пенсий не такой высокий, как хотелось бы. В связи с этим он предложил дальнейшее совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему.

«Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру», — сказал Александр Лукашенко.

Президент предложили подготовить программу «3+3»: работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель.



В историю страны 2020 год войдет как год мужества белорусских медиков



Лукашенко жестко предупредил бизнесменов о недопустимости выплат зарплат в конвертах

«Мною отдано поручение КГК и налоговикам. Как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами. Не обижайтесь на меня. Я вас предупредил. Делайте все честно и справедливо. Тогда вы будете уважаемы и народом и властью», — заявил белорусский лидер.

В Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса

Глава государства также заверил, что в Беларуси обязательно создадут собственную вакцину, а пока есть договоренности о поставках российской и китайской вакцин. Более того, есть договоренность об их производстве в Беларуси.



Лукашенко на ВНС предложил реализовать проект «Здоровая нация»





Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики — Лукашенко

«Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов. В прошлой пятилетке мы показали, что можем добиваться низкой инфляции — на уровне 5-6% в год. Это исторический минимум для нашей страны. Но простому человеку нужен не общий индекс цен, а ценники, которые он видит на полках в магазинах», — отметил Александр Лукашенко. Глава государства напомнил, что за ценообразованием в Беларуси следят Комитет государственного контроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К работе в этом направлении по просьбе Президента ранее также подключились депутаты и профсоюзы.

«Шаг себя оправдал. Они взялись за эту проблему очень серьезно, не формально, став еще одним фильтром на местах. Но жалоб от людей немало, — констатировал Александр Лукашенко. — Для людей, особенно с невысокими доходами, цены являются социальной и политической категорией. Здесь справедливость, действительно, превыше всего».



Лукашенко предложил программу «Многодетная Беларусь» с серьезными новациями

Глава государства, во-первых, предложил расширить границы использования семейного капитала. «Второе — мама с тремя детьми — не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться. Мама четырех детей — заработала трудовую пенсию. Предоставить право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы», — сказал Александр Лукашенко. «Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью», — подчеркнул белорусский лидер.



Лукашенко о системе образования: требует совершенствования, в течение года определимся, что делать

«Система требует своего совершенствования. Скажу больше: то исследование (соцопрос. — Прим. БЕЛТА), которое мы провели, — люди очень недовольны тем, как мы работаем в образовании, и это проявилось в конце прошлого года. Думаю, что в течение годы мы точно определимся, что нам делать», — сказал белорусский лидер.

По его словам, надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая события прошлого года — серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения. Также дифференцированно подойти к формату вступительной кампании. «Не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека», — отметил глава государства.



Лукашенко о работе с молодежью: надо разговаривать как с равными себе

«Молодежь — она ни плохая, ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании должны быть иные. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту молодежь», — сказал глава государства.



Лукашенко высказался о тунеядцах: годами не работают, а ездят на дорогих машинах, еще и возмущаются



Во время выступления Александр Лукашенко вновь поднял проблему тунеядцев — людей, которые, по его словам, годами нигде не работают, но при этом живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам. «При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций», — заявил Президент.

В Минске на учете в качестве тунеядцев состоит 68 тыс. граждан. «На некоторых посмотрели, как они живут, — вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде, — обратил внимание глава государства. — Не в отместку, а надо всех заставить работать. Платить налоги надо для того, чтобы мы их могли лечить. Они же, когда в больницу или школу приходят, мы же не смотрим на них — это протестуны, не протестуны, беглые, не беглые. Пришел человек — мы лечим. Лечим бесплатно — за деньги других людей».

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что эту категорию граждан «надо заставить работать». «Как хотите меня понимайте», — добавил он.



Белорусский и русский языки всегда будут достоянием нашей нации

«Мы не будем травить и давить людей, чтобы они не разговаривали на русском языке», — подчеркнул белорусский лидер.



Беларусь — общий дом для различных религий

«Мы многоконфессиональная страна, нравственным фундаментом которой являются христианские ценности. И, что важно для всех конфессий, представленных в нашей стране, Беларусь — общий дом, — сказал глава государства. — Белорусская веротерпимость и толерантность стали одним из главных достижений независимой Беларуси».

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство смогло в полной мере обеспечить реализацию права на свободу совести, дать народу истинную свободу в выборе веры или, наоборот, нерелигиозного мировоззрения. «Мы поддерживали и будем поддерживать традиционные конфессии в их созидательной деятельности. Мы сделаем все, чтобы каждый из нас и даже гость нашей столицы имели возможность выбрать свою дорогу к храму. В этом наша ценность, в этом наш путь», — заявил Президент.



Политические инструменты стали нормой в мире спорта

Белорусский лидер подчеркнул, что спорт — это основа здоровья нации. И в стране создаются все условия для того, чтобы занятия различными видами спорта были доступны для населения. В ближайшее время, по его словам, в регионах планируется построить 30 типовых физкультурных комплексов с плавательными бассейнами.

«Что касается профессионального спорта, мы увидели: он не просто стал политикой», — сказал Александр Лукашенко и признался, что трудно даже подобрать подходящее понятие, чтобы охарактеризовать спорт. Сегодня сильные мира сего как хотят, так и вертят им. Цивилизационное значение спорта всегда заключалось в том, что он зависел только от честного результата», — добавил Президент.

Но происходящее в мировом спорте свидетельствует об обратном: медали сначала дают, потом забирают, страны разделяют на «правильные» и «неправильные». «Определяют, кому быть на соревнованиях, а кому — нет. Такие политические инструменты, как санкции, блокады, расследования, стали нормой в мире спорта. Это противоречит нашему менталитету и внутренней культуре», — заявил Александр Лукашенко.

Беларусь с этим мириться не будет, но противостоять таким явлениям, добавил глава государства, очень тяжело.



Лукашенко — делегатам ВНС: с такими в бой еще можно идти, и даже без оружия



Александр Лукашенко отметил, что очень внимательно следит за тем, что происходило вокруг Всебелорусского народного собрания, какой атаке и запугиванию подвергались делегаты форума. «Потом включаю телевизор и вижу, как вы с открытым лицом в хорошем смысле слова наплевали на всех их и говорите то, что нужно стране. И думаю: ну, с такими в бой еще можно идти, и даже без оружия», — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул: за представителями нынешней власти и белорусского народа стоит подавляющее большинство. Об этом свидетельствуют в том числе результаты последних президентских выборов, которые, обратил внимание Александр Лукашенко, невозможно было сфальсифицировать. «Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам, пускай. Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа. И нам не надо этого бояться. Как и сделали вы. Вы просто молодцы», — сказал белорусский лидер.

Он заметил, что ни один делегат Всебелорусского народного собрания не испугался участия в форуме, несмотря ни на какие угрозы и давление. «Вы, как омоновцы тогда, сейчас боретесь за свою страну. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую роль сыграли мы в становлении суверенной и независимой Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Беларусь в 2021 году полностью завершит модернизацию двух своих НПЗ — Лукашенко



Экономика не терпит революций и шарлатанства, эволюционно надо развиваться

Глава государства отметил, что белорусской экономике предрекали экономический коллапс. В реальности же падение ВВП составило менее 1% по итогам 2020 года. По ключевым параметрам сохранен уровень 2019 года.

Александр Лукашенко также ответил на критику о том, что белорусская экономика якобы застыла в развитии. «Изменилась ее структура. Во-первых, появились и получили развитие новые отрасли, проведена масштабная модернизация традиционных производств. Экономика не терпит революций и шарлатанства. Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться», — уверен белорусский лидер.



К концу пятилетки переработка вторресурсов должна составить не менее 50%



Лукашенко рассказал о планах по расширению энергетической инфраструктуры



«Мы не закопали деньги в сельское хозяйство» — Лукашенко об отдаче от АПК

«Мы накормили своего человека, продаем много продукции, — отметил белорусский лидер. — Со слов нового Президента США Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, 36 млн американцев недоедают. Из них 12 млн — дети. Империя. Ведущая страна. Есть нечего. Что говорить о других странах… А у нас есть что покушать».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси пошли по правильному пути, развивая сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться. Сельское хозяйство стало прибыльным бизнесом, тем не менее многое еще предстоит сделать, констатировал глава государства.



Лукашенко пообещал использовать новый официальный сайт Президента с учетом ошибок прошлого

Президент отметил, что в первый день появления нового портала интерес пользователей к нему был настолько высок, что затруднил его работу. Поэтому Александр Лукашенко с долей юмора попросил не проявлять настолько массовый интерес к сайту Президента.

«Слушайте, вы как-то не сразу обращайтесь к этому порталу Президента, — сказал он. — Хотя я его всегда буду использовать, учитывая ошибки прошлого, и показывать себя как Президента, и все, что вокруг, во всех ипостасях».



Беларуси необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи

«Свои стандарты поведения, нравственные принципы из поколения в поколение мы черпали из творчества великих писателей, режиссеров, архитекторов. Тех, кто для своих поколений, выражаясь современным языком, были лидерами мнений. И задача — сделать так, чтобы наши дети и внуки стали хранителями культурного кода нации. Нам жизненно необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шагалы, Пташуки. Не просто кумиры и светочи. Государство ждет и готово всячески поддержать такие таланты», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Предстоит серьезно вложиться в сохранение историко-культурного наследия. Необходимо завершить создание музейного квартала Национального художественного музея в Минске. «И в ближайшее время — реконструкцию и реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Могилевской области, Кревского замка в Гродненской области и других жемчужин, которые достойны того, чтобы о них знали во всем мире», — заключил глава государства.



На неиспользуемых площадях госпредприятий будут создаваться технопарки



На развитие человеческого капитала мы всегда найдем средства



В ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе



Проект новой Конституции будет готов в течение года

«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум», — сказал Александр Лукашенко.



В Беларуси нет и никогда не будет олигархов



Белорусский народ получил сильную прививку от коррупции

«Наш белорусский народ получил сильную прививку от коррупции. Любую власть он в течение года сметет, если увидит крышевание, — сказал глава государства. — Только справедливо, только честно живя в этой стране, мы можем жить нормально. Люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии». Александр Лукашенко также считает важным исключить лишнюю бюрократию.

О перераспределении полномочий: мы уже начали это делать, целый план на столе лежит

«Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать», — сказал глава государства.



Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой

По словам главы государства, такой должна оставаться страна в том числе, когда он уйдет с поста Президента.



Лукашенко о партийном строительстве: партии нужны, но общество должно созреть к выборам по партийным спискам

Лукашенко: страну просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет

«Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем он отметил, что к власти должно приходить новое поколение, и это должен определить народ на честных и открытых выборах. «Это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — назвал Александр Лукашенко главное условие.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период», — сказал Президент.

Лукашенко: моя цель — жить ради своей страны

«На встрече студенты у меня спросили, о чем я мечтаю, и я обещал дать ответ. Много над этим думал, но, честно говоря, так и не пришел к какому-то однозначному ответу на этот банальный вопрос. Конечно, я не мечтатель, я реалист. Я ставлю цели, иду к ним вместе со своим народом. Моя цель — жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами созидать наше общее благополучие, наш белорусский «дабрабыт», как это мы делали всегда», — сказал Александр Лукашенко.

Президент уверен, что за последнюю четверть века была создана прочная основа государства. «Мы заложили национальную традицию широкого обсуждения эпохальных для страны решений. История подтвердила, что мы были правы — сделать ставку на сильную власть в 1996 году. Да, надо перестраиваться именно сейчас. Но тогда мы сохранили страну. Нас спасли единство, государственная власть, порядок, сильное государство, вертикаль власти», — считает глава государства.

Он полагает, что перед страной была пропасть, в которую ее толкали. «Помните мою первую программу — отвести народ от пропасти? Все, что я обещал, по большому счету выполнял. Да, были недостатки по мелочам. Но мы не просто отвели народ от пропасти, мы ни одну дрянь в нашу страну не пустили, мы строили четверть века свою страну для наших детей», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ближайшие пять лет — период обновления и совершенствования достигнутого, развитие точек роста в экономике и эффективных механизмов вовлечения общества в управление страной. «Беларусь, если мы будем и дальше так беречь ее, — страна будущего, обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и каждого. И все это в наших силах», — считает глава государства.

«Мало не покажется» — Лукашенко поручил проверить ситуацию с ценами на лекарства

Как сообщалось ранее, в связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога, а именно: при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.

«Когда правительство и парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они мне докладывали и заверили, что за счет цены и других факторов лекарства не подорожают. Особенно тот спектр лекарств, которые нужны практически каждый день», — сказал Александр Лукашенко.

Однако от граждан стали поступать сигналы о росте цен на лекарственные препараты.

«Я организовал проверку. Комитет государственного контроля и соответствующие структуры подключены. Мы сейчас посмотрим и на государственные аптеки, и на частные. И мы увидим, обоснован там этот рост цен или нет. Мало не покажется», — предупредил Александр Лукашенко.