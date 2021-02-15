Его сопровождали благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы аг. Уваровичи протоиерей Иоанн Бухенко, координатор социального отдела Татьяна Сенько.

Как отметил директор дома-интерната Вячеслав Ковалек, на сегодняшний день в учреждении проживают 154 подопечных. Это люди пожилого возраста и инвалиды от 23 до 95 лет, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться. Находятся они под круглосуточным присмотром специалистов и медиков. В учреждении есть всё необходимое для полноценного и комфортного проживания, но любая помощь будет не лишней, особенно, что касается предметов ухода за лежачими больными.

От Гомельской епархии дому-интернату были переданы средства личной гигиены и сладкие угощения. Также владыка Стефан передал в дар учреждению икону Покрова Пресвятой Богородицы, духовные книги и православные календари. В ходе общения с подопечными и медперсоналом он каждому вручил иконки и пожелал всем здравия и всесильной помощи Божьей.

По материалам Буда-Кошелевского благочиния