15 февраля в Буда-Кошелеве почтили память воинов-интернационалистов

Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили 15 февраля в Буда-Кошелеве, возложив цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Во время торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, участники боевых действий, руководство района, члены трудовых коллективов города возложили цветы и венок к мемориалу.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов слова благодарности воинам-интернационалистам за верность присяге, героизм и мужество, проявленные в афганской войне, высказал заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. К его словам присоединились также военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко.

После возложения и торжественного митинга воины-интернационалисты собрались в историко-краеведческом музее, где их вниманию был предложен концерт.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.