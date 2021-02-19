21 февраля — день профилактики инфекций, передающихся половым путем.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно миллионы человек во всем мире заражаются при половых контактах различными инфекциями. Эти инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к серьёзным и самым распространенным заболеваниям, которые приносят огромный ущерб здоровью самого человека и экономике государства, где он живет. В мировом масштабе инфекции, передаваемые половым путем, ложатся экономическим бременем на страну, ведь они дают до 17% экономических потерь, обусловленных состоянием здоровья больных, в основном трудоспособного и репродуктивного возраста.

Сегодня количество инфекций, передаваемых половым путем насчитывает более двух десятков болезней, причиной развития которых могут служить как бактерии (сифилис, гонорея), вирусы (герпес, СПИД, остроконечные кондиломы), простейшие (трихомониаз), грибы (кандидоз), так и эктопаразиты — наружные паразиты, обитающие на поверхности и верхних слоях кожи (лобковая вошь — возбудитель педикулеза, и чесоточный клещ — возбудитель чесотки). По степени патологического воздействия на организм ИППП делят на несколько больших групп:

«классические» венерические заболевания (гонорея, донованоз или гранулема венерическая, сифилис, мягкий шанкр или шанкроид, венерический лимфогранулематоз);

инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов — это «новые» венерические болезни: (бактериальный вагиноз (гарднереллез); генитальный герпес, кандидоз; микоплазмоз; папилломавирусная инфекция или остроконечные кондиломы; трихомониаз; уреаплазмоз; урогенитальный шигеллез, хламидиоз);

болезни кожи, передающиеся половым путем (чесотка; педикулез, лобковые вши (фтириаз); контагиозный моллюск);

болезни, передаваемые половым путем с преимущественным поражением других органов (вирус иммунодефицита человека ВИЧ/СПИД); амебиаз; вирусный гепатит B и С; лямблиоз).

Современная статистика по инфекциям, передающимся половым путем, не показывает истинной картины заболеваемости перечисленными выше болезнями, по причине протекания многих из них (хламидиоз, трихомоноз, гарднереллез, микоплазмоз) бессимптомно, особенно у женщин. Многие инфекции, могут вообще никак себя не проявляться, протекать скрыто. Эта ситуации особенно коварны, поскольку носитель инфекции остается в неведении и может заражать своих половых партнеров. Эти болезни, не имеют четких клинических проявлений, специфической клинической картины, быстро переходят в хроническую форму. Возбудитель может находиться в организме длительное время в неактивном состоянии, и при определенных условиях может произойти обострение и развитие заболевания. К сожалению, при инфекциях, передаваемых половым путем, самоизлечения организма не происходит, а симптомы (читай «жалобы и проявления», если таковые имелись) исчезают и переходят в хроническую, скрытую форму заболевания. Осложнения и отдаленные последствия, вызываемые ИППП очень серьезны. К ним относятся: воспалительные заболевания органов малого таза и бесплодие у мужчин и у женщин, нарушения течения беременности и родов, возможность внутриутробного заражения плода, развития пороков у плода. В связи с этим, ИППП существенно влияют на демографическую ситуацию в стране.

Основным путем передачи перечисленных заболеваний, как явствует из названия, является половой, но возможны и контактно-бытовой, внутриутробный и парентеральный пути передачи.

Основная масса заболевших ИППП – это молодые люди в возрасте 15 — 29 лет. По данным ВОЗ факторы риска, определяющие потенциальную заболеваемость ИППП среди лиц молодого возраста – это раннее начало половой жизни, неблагополучные семьи, алкоголизация и допустимость добрачных половых связей. Кроме выше перечисленных факторов, влияющих на распространение ИППП, неблагоприятная ситуация обусловлена еще и социальными причинами: высокая миграция и распространение сексиндустрии, изменение моральных устоев общества; — распространение добрачных сексуальных отношений в молодежной среде.

У этих столь разнообразных заболеваний общая тактика ведения больных, лечебные подходы и принципы профилактики. Как известно – болезнь легче предупредить, чем лечить. Учитывая, что ИППП являются сексуально-поведенческими инфекциями, поэтому и профилактика зависит от поведения самого человека, от его осознанного опасности рискованного сексуального поведения. Комплекс профилактических мер направлен на изменение модели поведения молодых людей на безопасное и включает в себя: отказ от вредных привычек; исключение ранних половых контактов и случайных половых связей; наличие одного сексуального партнера и крепкие семейные отношения; использование индивидуальных средств защиты при сомнительных половых контактах. Одним из эффективных профилактических средств для предупреждения инфекций, передаваемых половым путем, является презерватив. Следует пользоваться им при всех видах секса, включая оральный, поскольку он не менее опасен в плане заражения, чем анальный или вагинальный. Однако не стоит уповать на него – презерватив не дает 100 % защиты от ИППП. Помните это и выбирайте безопасное половое поведение.

19 февраля в рамках проведения Единого дня здоровья по профилактике инфекций, передающихся половым путем в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая линия» с врачом-дерматовенерологом Владимиром Ивановичем Чикаровым по телефону 7-00-48 с 9.00 до 10.00.