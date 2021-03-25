Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» одними из первых приступили к весенне-полевым работам

Аграрии сельскохозяйственного участка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» приступили к весенне-полевым работам – активно готовят почву к севу ранних яровых культур: вносят минеральные и органические удобрения, вспахивают и культивируют землю.

– Для аграриев наступила важная пора – весенне-полевая страда, от которой зависит благосостояние не только каждого жителя, но и всей Беларуси, ее экономическая и продовольственная безопасность, – прокомментировал директор предприятия Евгений Лукомский. – В этом году мы увеличили посевные площади на 3000 га за счет присоединения земель Буда-Кошелевского и Ветковского районов. В общем будет засеяно 15 324 га. Это позволит хозяйству полностью обеспечить себя зерном, которое идет на изготовление комбикормов не только для собственных нужд, но и сельскохозяйственных предприятий по выращиванию КРС области.

Ежегодно на предприятии обновляется машинно-тракторный парк, закупается современна техника, причем в основном отечественного производства. Крупномасштабные меры по совершенствованию материально-технической базы агропромышленного производства стали результатом реализации государственных программ, разработанных по поручению Президента. Например, большим подспорьем стал Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», в соответствии с которыми мы имеем возможность на выгодных условиях приобретать новую технику и оборудование в лизинг с государственной поддержкой. Отдельного упоминания заслуживает Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020-го, предусматривающей финансирование защитных мероприятий, осуществляемых на загрязненных радионуклидами землях сельскохозяйственного назначения. Пожалуй, найдется не так много стран, особенно на постсоветском пространстве, где оказывается подобная поддержка аграрному бизнесу на государственном уровне.

К слову, в поле вышли также аграрии ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Николаевка», ОАО «УваровичиЭлит». С наступлением благоприятных погодных условий в районе приступят к массовому севу ранних яровых зерновых.

Анатолий Татьяненко вносит органические удобрения.

Денис Болдуев.

Юрий Буслов.

Андрей Болдуев.

Александр Савостеев вносит минеральные удобрения.

Андрей Марцелев.

Валерий Зылев.

Дмитрий Лутков готовит почву под сою.

Юрий Кубрик закрывает влагу.

Ирина ПАЛУБЕЦ.