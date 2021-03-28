Ежегодно с приходом весны обстановка с пожарами осложняется. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, что может привести к возникновению лесных пожаров и возгоранию хозпостроек и жилых домов граждан. А в жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя, последствия которого могут быть самыми трагичными.

Согласно действующему законодательству, на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню, а также разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.

На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи. Причем места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения. А процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Кстати, использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением специально предназначенных для розжига жидкостей) не допускается.

Помните: любая неосторожность с огнем приводит к уничтожению зеленых насаждений, жилых домов, хозяйственных строений, торфяников, лесов, а порой и гибели людей.

Чем грозит несоблюдение правил?

Обращаем ваше внимание, что правонарушения обернутся административными штрафами. Так, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (ст. 16.40 КоАП). Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – до 12 базовых величин (ст. 16.41).

Если случился пожар

В том случае, если вы обнаружили развивающийся травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно засыпать пламя грунтом или песком. Но самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности – сбивание огня с помощью связок прутьев или молодых лиственных деревьев. Если же рядом не оказалось подручных средств, можно затоптать пламя, соблюдая правила личной безопасности.

Но если не удается потушить пожар своими силами, незамедлительно звоните по телефонам службы спасения 101 и 112. Говорить необходимо четко и спокойно, не торопясь. Знайте, пока вы сообщаете о пожаре, спасательные подразделения уже подняты по тревоге и следуют к месту вызова.

В преддверии каникул

Уважаемые родители, МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Именно вы в ответе за жизнь своего ребенка. Поэтому:

✓ контролируйте, чем занимаются дети в свободное время;

✓ рассказывайте им об опасности игры с огнем;

✓ храните в недоступном для них месте спички и зажигалки;

✓ не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;

✓ научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

✓ расскажите, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние дети, вместо того чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;

✓ повторите номера экстренных служб и объясните, в каких случаях можно их вызывать.

Никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Ведь именно ваше внимание, любовь и забота – самая надежная защита.