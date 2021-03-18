18 марта с трудовым коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» встретилась информационно-пропагандистская группа под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника. Тема Единого дня информирования: «15 марта — День Конституции Республики Беларусь».

Также в ходе встречи подняли острую тему хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей. Начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун рассказал, как не стать жертвой кибермошенников.

На сегодняшний день мошенники продолжают придумывать различные способы хищений денежных средств, а граждане во многих случаях проявляют излишнюю доверчивость и невнимательность. Чтобы уберечь себя от киперпреступников, следователи рекомендуют:

— если вам пришло сообщение о том, что вы выиграли приз, участвуя в конкурсе (но вы не участвовали ни в каком конкурсе) – не переходите по сомнительным ссылкам, не указывайте свои логин и пароль от персональных страниц в социальных сетях;

— если к вам в социальных сетях со страниц ваших знакомых обратились с просьбой о помощи в переводе денежных средств с использованием вашей платежной банковской карты – будьте внимательны! Изначально убедитесь, что ваш знакомый действительно нуждается в помощи (перезвоните этому человеку, задайте собеседнику такой вопрос, ответ на который будете знать только вы). Эти действия необходимы для того, чтобы убедиться, что «аккаунт» (страница) вашего знакомого человека не взломан и он действительно нуждается в помощи;

— при обнаружении платежной банковской карты не публикуйте их фотографии с реквизитами в социальных сетях (этим могут воспользоваться злоумышленники), отнесите найденную карту в банк;

— не сообщайте пин-коды от платежных банковских карт третьим лицам;

— постарайтесь не использовать WI-FI в общественных местах для входа в приложения интернет-банкинга и оплаты каких-либо услуг в сети Интернет (этим могут воспользоваться злоумышленники);

— если вам пришло сообщение о необходимости уплаты штрафа за совершенный просмотр какого-либо видеофайла или сайта от имени правоохранителей – не переводите денежные средства. Изначально стоит обратиться в правоохранительные органы и уточнить, действительно ли это так;

— используйте сложные пароли и не сохраняйте их в браузерах;

-не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подозрительные письма и вложения к ним;

— не передавайте данные платежной банковской карты, в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, лицам, представляющимися сотрудниками банка. У сотрудников банка нет необходимости звонить с просьбой сверить данные и пароли ваших платежных банковских карт;

— осуществляйте оплату в интернете только на проверенных ресурсах.

В свою очередь глава района Анатолий Гапоник призвал присутствующих поделитесь данной информации со своими друзьями, родными и близкими.

После обсуждения предложенных тем собравшиеся имели возможность задать волнующие их вопросы.