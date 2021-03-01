Сегодня у 11-классников горячая пора и много дел, среди которых – правильный выбор предметов для сдачи ЦТ и усиленная подготовка к ним. Антон Грищенко давно решил этот вопрос в пользу точной науки, и имя ей – физика. Совсем недавно он принес своему району 3-е место в областной олимпиаде, получил грамоту за высокие достижения в физике. Узнать о его долгой дружбе с этой наукой и секрете трудолюбия – задача моего интервью.

– Антон, как ты начал заниматься физикой?

– Так получилось, что в классе 6-м мама за меня выбрала мой физмат. И я ей за это очень благодарен. Физика – действительно то, чем мне нравится заниматься. Плюс к тому, я могу связать свою жизнь с IT, программированием. Словом, это хорошая перспектива на будущее. В то время как раз нужно было выбрать, где я буду учиться. Мы узнали, что в Дуравичской школе отличный учитель физики, поэтому долго думать не пришлось, и выбрали её.

– А не хотел попробовать себя в чем-либо ещё?

– До физики я занимался танцами и плаванием, но это было скорее для поддержания здоровья. Уже тогда мне хотелось заниматься больше теми вещами, которые пригодятся в будущем в плане профессиональной деятельности. А когда к плаванию и танцам добавилась физика, было сложно уделять достаточно времени каждому из своих увлечений. Вот и выбрал точную науку.

– Физикой занимаешься с педагогом или тебе ближе самообучение?

– Основная моя подготовка – дополнительные занятия с Сергеем Александровичем Качкиным, учителем физики Дуравичской школы. Мне очень нравится его подход к обучению, максимально приземленный и понятный, без каких-то сложных слов или формул. Сергей Александрович сначала расскажет, а потом и покажет материал на простых примерах. И всегда еще раз объяснит, если ты что-то не понял.

– А как проходят ваши занятия?

– Вообще, у меня 4 урока физики в неделю. Сергей Александрович объясняет нам тему на уроке, а на дополнительных мы с ребятами решаем по этой теме тесты, задачи. Дополнительные занятия по физике у нас общие, дважды в неделю, после уроков. Где-то с двух до шести, бывает чуть позже, мы работаем. К примеру, у меня был сборник задач по физике на 200 страниц. Вот я его уже весь и осилил в начале 11-го класса.

– Кто вдохновлял и вдохновляет тебя на новые, более высокие результаты?

– Не могу выделить кого-то конкретно, но среди них, в первую очередь, моя мама. Она всегда меня поддерживала в моих успехах или, наоборот, неудачах. Уже тогда она понимала, что физмат мне может пригодиться. В итоге физику я не забросил, а решил даже сдавать по ней ЦТ. Ещё, конечно, мой учитель физики. Все, чего достиг в физике, достиг благодаря ему. Сергей Александрович еще и директор Дуравичской школы, поэтому приятно видеть порядок во всем, который он так умело поддерживает. Меня вдохновляли и обычные жизненные ситуации. Например, когда я был в 8-м классе, занимался с ребятами из 11-го. Я уже знал некоторые темы, и здорово было осознавать, что я мог наравне с ними решать какие-то задачи. На занятиях постоянно присутствовал дух соревнования, который придавал мне силы.

– Как прошло награждение премией облисполкома?

– На торжественном мероприятии мне вручили грамоту за высокие достижения в физике. Неожиданно приятно было узнать, что к грамоте еще прилагается и денежная премия. Последний год я был уверен, что делаю всё правильно и все мои старания окупятся. Ведь главная оценка моего труда – это баллы по РТ, которые всегда оправдывали мои ожидания. Отрадно, когда твои знания оцениваются еще и столь высокой наградой.

– В чем секрет твоего трудолюбия?

– Я бы не назвал себя самым усидчивым, скорее просто привык ко всем занятиям. Да мне и не нужна усидчивость, чтобы учиться. Мне просто нужно было понять, для чего трачу столько сил. Много времени уделяю физике, математике и другим предметам, в первую очередь, для себя. Поэтому и мотивация у меня есть практически всегда. Сейчас главная цель – сдать хорошо ЦТ. К ней и стремлюсь.

– Антон, а что думаешь насчет отдыха?

– Считаю, что нужно делать всё в меру и давать себе время на отдых. Чтобы не перегореть, я сам иногда даю себе передышку на несколько дней. В такие моменты стараюсь поменьше думать и больше уделять внимания своему самочувствию. Кстати, расслабиться и одновременно стать чуть бодрее помогает музыка во время занятий. Например, иногда я решаю задачи под музыку. Это же классно: танцевать и решать! Но если это тест по ЦТ, то тут уже нужно сконцентрироваться и отложить все дела. Я засекаю три часа и отрабатываю их. Обычно решаю каждый тест трижды, чтобы точно быть уверенным в своих ответах.

Елизавета ЦЫКУНОВА, член клуба «Юный журналист»